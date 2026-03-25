櫻井翔、『VS嵐』以来6年ぶりにフジレギュラー復帰！単独初のMC就任へ | RBB TODAY

嵐の櫻井翔が、4月20日より放送がスタートする新たなゲームバラエティー番組『真剣遊戯!THE バトル SHOW』（フジテレビ系）のMCを務めることが決定した。

同番組は、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が、オリジナルのゲームで勝負を繰り広げる番組だ。

櫻井がフジテレビの番組にレギュラー出演するのは『VS嵐』以来およそ6年ぶりであり、単独でのフジテレビゴールデンレギュラー番組出演は初となる。これまでニュース番組や音楽番組など、ジャンルの垣根を越えて活躍してきた櫻井が、新たな番組に挑戦する。

番組内で櫻井は、MCとして各軍の士気を上げ、時にプレッシャーをかけて挑戦者の人間性を浮き彫りにしていく 。さらに、両軍の助っ人としてゲームに参加するオリジナルシステム「櫻井チャンス」も発動する。各軍1回のみ使えるこのタイムをどこで使うか、両軍の戦略と櫻井の活躍が勝負の鍵となる。

登場するゲームは、無作為に出現する敵を剣を使って退治する「忍者斬りパニック」や、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び変える「ゴチャ文字さんが並んだ」など、瞬発力や集中力、知力が試される内容となっている。

櫻井は「再びレインボーブリッジをわたる日々にワクワクしています」とコメント 。続けて「およそ13年にわたり『VS嵐』で培ってきたゲーム感をもとに、番組のプレイングマネージャーとして、ときに進行、ときにプレイヤーとして、番組づくりに参加して参ります」と意気込みを語った 。また、自ら参加するシステムについては「誠心誠意、全力で助っ人に尽くしますが…」と少し心配な様子を見せつつも、「“あの世界に入ってみたい!”と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間をお届けします。家族そろってぜひご覧ください!」とアピールした。

フジテレビの田村優介企画・総合演出は「櫻井さんを含めた13人の人気者が挑戦する遊戯（ゲーム）は、これまでどの番組でも見たことがないオリジナリティーの高いものばかりです」と自信を見せる 。さらに「MCとしての櫻井さんだけではなく、櫻井チャンスが、吉と出るか、凶となってしまうか…そこも大きな見どころの一つです」と語り、美術・技術スタッフの総力を結集した番組づくりへの期待を呼びかけた。