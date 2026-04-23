欅坂46・武元唯衣、卒業記念グラビア＆1万字インタビューが「B.L.T.2026年6月号」に掲載！ | RBB TODAY

4月28日発売の「B.L.T.2026年6月号」(東京ニュース通信社)では、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介する。

今号の注目は、グループ卒業を間近に控えた二期生・武元唯衣の裏表紙＆中面グラビアだ。武元は2018年に前身グループ・欅坂46の二期生として加入。持ち前のダンスパフォーマンスとバラエティースキルでグループを長年支え続けてきた。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／藤本和典

今回の撮影では、満開の桜の木を背に立つエモーショナルなカットが裏表紙に採用された。肩の力が抜けた自然体の姿が印象的で、彼女の温かい人柄とグループ卒業を目前にした儚さが表現されている。

中面グラビアは12ページにわたるロング構成となっており、約7年半の歩みが滲むような穏やかな表情やまなざし、しなやかなポージングが収められている。レトロな焼肉店でスタッフたちと談笑しながら香ばしい煙に包まれてお肉を頬張る場面も収録され、無邪気で飾らない武元らしい笑顔が光る。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／藤本和典

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／藤本和典

武元は14thシングル「The growing up train」の活動をもって櫻坂46を卒業する予定だ。1万字を超えるロングインタビューでは、「もしまた生まれ変わってももう１回、櫻坂46のメンバーとしてアイドルをやりたくて」と7年半の活動を率直に振り返っている。キャプテンの松田里奈や同期との絆、後輩たちへの想い、自身のベストアクト、そしてファン「Buddies」への感謝など、卒業を前にした武元の本音が詰まった内容となっている。

同誌は全国の書店、ネット書店で予約できる。