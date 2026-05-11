King & Princeの新番組が誕生！LAを舞台にしたトラベルバラエティ初挑戦に「お互い絆を実感」 | RBB TODAY

King & Princeの永瀬廉と髙橋海人が出演する初のトラベルバラエティシリーズ『King & Princeがまちあわせ in LA』が、6月よりディズニープラスにて独占配信されることが決定した。

5月10日、都内にてディズニープラスの新番組発表イベントが開催され、集まった90名のティアラ（King & Princeのファン）の前でサプライズ発表された。永瀬は「この夏は、ディズニープラスで僕たちと毎週"まちあわせ"しよう！」とファンへの期待を煽り、髙橋は「自分たちの番組がディズニープラスで観られるのは本当に嬉しい」と喜びを爆発させた。

（C）2026 Disney and its related entities

本番組はロサンゼルスを舞台に、突然告げられる＜まちあわせミッション＞に二人が挑戦するトラベルバラエティ。台本・演出は一切なく、サンタモニカ・ピアやハリウッドなどLAの人気スポットを巡りながら、等身大の素顔とリアクションを映し出す。毎週1話ずつ全9話にわたって配信される。

髙橋は撮影を振り返り、「台本も演出もない中で、LAの空気を感じながらリラックスしている二人の素の姿をたくさん見ていただけると思います」とアピール。「普段から毎日一緒にいるのに、海外に行くとまだ知らない廉の一面があって、改めて廉のことを尊く思ったし、お互いの存在の大きさを改めて実感しました」と語った。

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永瀬も「LAの方はリアクションが大きいから、僕も自然と相槌やリアクションが大きくなって、“LA 仕様”になるんです」と、普段の自分とは違った一面が映し出されていることを告白。「次にまちあわせミッションをするなら？」との問いに「ジャングルでやりたいです。今回はLAという大都会だったので、自然の中で。ジャングルだからサバイバルもしなきゃいけない。過酷な旅をして最後に会えたときの嬉しさはとんでもないものになるんじゃないかな」とまさかのロケーションを選択した。

そんな本作は、約3年にわたりレギュラー番組「キントレ」で King& Prince の二人と歩んできたスタッフ陣が企画・制作を担当。これまでに見たことがないKing & Princeの素顔が明らかになる、ファンにとって嬉しい新番組となっている。

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また、同イベントが開催された5月10日は、King & Princeとミッキーマウスのコラボレーション発表からちょうど1周年にあたる特別な日。ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」の発表や東京ドーム公演へのサプライズ登場など、"ベストフレンド"として数々のコラボを展開してきた3人の新スペシャルアートも公開された。

王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の新ビジュアルが公開されると、会場は大いに盛り上がった。さらに、この新アートを使用したコラボグッズを販売する全国5都市でのポップアップショップの開催も発表された。

イベントでは5月23日に迎える“デビュー8周年”を前に、二人の絆を試す企画トークも実施。初めて出会った場所が「帝国劇場のリハーサル室」であることや、互いの近況、ファンとの思い出なども語られ、終始和やかな雰囲気に包まれた。

『King & Princeがまちあわせ in LA』は6月よりディズニープラスにて独占配信開始予定だ。