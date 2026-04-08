「バイオハザード」シリーズで注目の人気コスプレイヤー・ソフィーが初写真集！セクシーは特注衣装も見どころ | RBB TODAY

人気ゲーム「バイオハザード」シリーズや「龍が如く」シリーズなどへの出演でも知られている、北アイルランド出身モデルでコスプレイヤーのソフィーが15日、初の写真集「ソフィー ファースト写真集 elfish」（玄光社）を刊行する。

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸 発行：玄光社

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸 発行：玄光社

「人間界に訪れたエルフ」をテーマに、森の中やヴィラなど多彩なシチュエーションで撮影を行った。メイドやエルフの衣装を完璧に着こなし、コスプレイヤーとしての魅力を発揮している。

一方、素のソフィーとしての魅力も収録。自宅のキッチン、ベッド、リビング、配信部屋…日常空間で見せる無防備で愛らしい一面も収められている。

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸 発行：玄光社

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸 発行：玄光社

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸 発行：玄光社

また、本写真集のために制作されたセクシーなエルフ衣装も大きな見どころ。ソフィー自身がデザイナーに直接オファーし、こだわり抜いて完成させた特注衣装だ。

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸 発行：玄光社

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸 発行：玄光社

発売は4月15日。4月11日にはCupick.jpにてオンラインイベント、4月12日には書泉ブックタワーにてお渡し会イベントを実施する。