「バイオハザード」シリーズで注目の人気コスプレイヤー・ソフィーが初写真集！セクシーは特注衣装も見どころ | RBB TODAY

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「バイオハザード」シリーズで注目の人気コスプレイヤー・ソフィーが初写真集！セクシーは特注衣装も見どころ

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「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸　発行：玄光社
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ソフィー ファースト写真集 elfish
￥3,850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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　人気ゲーム「バイオハザード」シリーズや「龍が如く」シリーズなどへの出演でも知られている、北アイルランド出身モデルでコスプレイヤーのソフィーが15日、初の写真集「ソフィー ファースト写真集 elfish」（玄光社）を刊行する。

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸　発行：玄光社
「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸　発行：玄光社

　「人間界に訪れたエルフ」をテーマに、森の中やヴィラなど多彩なシチュエーションで撮影を行った。メイドやエルフの衣装を完璧に着こなし、コスプレイヤーとしての魅力を発揮している。

　一方、素のソフィーとしての魅力も収録。自宅のキッチン、ベッド、リビング、配信部屋…日常空間で見せる無防備で愛らしい一面も収められている。

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸　発行：玄光社
「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸　発行：玄光社
「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸　発行：玄光社

　また、本写真集のために制作されたセクシーなエルフ衣装も大きな見どころ。ソフィー自身がデザイナーに直接オファーし、こだわり抜いて完成させた特注衣装だ。

「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸　発行：玄光社
「ソフィー ファースト写真集 elfish」撮影：根本好伸　発行：玄光社

　発売は4月15日。4月11日にはCupick.jpにてオンラインイベント、4月12日には書泉ブックタワーにてお渡し会イベントを実施する。


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