櫻坂46、昨年の京セラドーム公演より「I want tomorrow to come」ライブ映像を期間限定公開！ | RBB TODAY

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櫻坂46、昨年の京セラドーム公演より「I want tomorrow to come」ライブ映像を期間限定公開！

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櫻坂46『I want tomorrow to come -5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA-』サムネイル画像
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　23日19時より、櫻坂46のOfficial YouTube Channelにて、最新映像作品『5th TOUR 2025 "Addiction" TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』から「I want tomorrow to come」のライブ映像が公開された。

　「I want tomorrow to come」は2024年10月にリリースされた10thシングルで、三期生の山下瞳月がセンターを務めている。昨年のツアーのドーム公演からは、四期生9名が楽曲の途中から参加するという演出が加えられており、新たな見どころが詰まった映像に仕上がっている。なお、同ライブ映像は4月12日23時59分までの期間限定公開となる。

櫻坂46

　同映像が収録されるLive Blu-ray & DVD『5th TOUR 2025 "Addiction" TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』は、4月8日に発売される。完全生産限定盤のBlu-ray版は2枚組で13,500円（税込）、DVD版は3枚組で12,000円（税込）となっており 、いずれも三方背BOX仕様で豪華フォトブックレットが付属する。さらに、全46種からなるポストカードセット（6枚1セット）や、応募特典シリアルナンバーも封入される。

　本編には「Overture」から始まり、「Start over!」「流れ弾」「自業自得」「承認欲求」といった代表曲に加え、「夏の近道」や「何歳の頃に戻りたいのか?」など充実のセットリストを収録 。また、ボーナストラックとして、「制服の人魚」や「僕のジレンマ」を含む各公演のパフォーマンス映像と、ツアーの裏側に迫るドキュメンタリー映像『The Documentary of 5th TOUR 2025 "Addiction"』も収められている。

※櫻坂46『I want tomorrow to come ～5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA～』


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