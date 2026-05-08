森香澄、YouTubeチャンネル開設するも翌朝にはアカウントが消去される | RBB TODAY

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森香澄、YouTubeチャンネル開設するも翌朝にはアカウントが消去される

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森香澄【写真：竹内みちまろ】
  • 森香澄【写真：竹内みちまろ】

　7日、タレント・フリーアナウンサーの森香澄が公式Youtubeを開設、Xでファンへ報告したものの、開設から数時間でアカウントが消去されるというトラブルが起こった。

　森は7日夜に自身のXで「突然ですが、YouTube始めました！！！！本当に突然です笑笑」と公式Youtubeを開設したことを報告。1本目の動画もアップし、「美容のこと、ダイエットについて、日常、旅行など、本当にゆるーーーーく載せていきます。
チャンネル登録してくださると嬉しいです　よろしくお願い致しますーーーー！！！」とチャンネル登録を促した。X投稿から4分後にはチャンネル登録者数が100を超え、順調な滑り出しになるかと思われた。

　しかし8日早朝の時点ではすでにアカウントは停止されており、「動画を再生できません　この動画に関連付けられていたYouTubeアカウントが停止されたため、この動画は再生できません」という文言が表示されてしまう。この事態に森のXには「えっすでにアカウント停止されてるけどw」「朝からみようとおもったらきえちょりました」などのコメントが寄せられた。

　森は8日朝にアカウントが停止されていることに気付き、「ええ、、、、なぜかYouTubeのアカウントが消えました………なんで　作り直します」と投稿。8日朝8時に新しいアカウントでYoutubeを開設しなおした。新しいアカウントは今のところ停止されておらず、開設から4時間で、チャンネル登録者数は8950人以上となっている。Xには「何度でも登録しますよ」「復活おめでとうございます」といったファンからの応援メッセージが集まっている。


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