少女時代・ヒョヨン、BABYMONSTERの“YG流”発声法に奮闘！事務所の垣根を越えた共演に反響続々 | RBB TODAY

少女時代のヒョヨンと、YGエンターテインメントのガールズグループBABYMONSTERとの事務所の垣根を越えた共演が話題を呼んでいる。

5月6日、ヒョヨンのYouTubeチャンネル「Hyo's Level Up」を通じて公開された動画にBABYMONSTERが出演した。

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ヒョヨンはBABYMONSTERと対面し、彼女たちと対決するコンセプトのコントを披露した。ヒョヨンはBABYMONSTERが楽屋に入る前から、BIGBANG・G-DRAGONや2NE1・CLのものまねをしてウォーミングアップする姿を見せ、笑いを誘った。

（画像＝YouTubeチャンネル「Hyo's Level Up」）

しかし、YGアーティスト特有のHIPHOP調の衣装を用意していたヒョヨンは、予想に反して ラブリーな装いで現れたBABYMONSTERを見て困惑。ヒョヨンは「普段からそんな感じなの？」と驚きを隠せず、現場を笑いに包んだ。

（画像＝YouTubeチャンネル「Hyo's Level Up」）

その後、ヒョヨンはBABYMONSTERのジェスチャー練習や発声法を真似しようと奮闘する姿を見せ、笑いを提供した。動画を見たネットユーザーからは「ヒョヨン、もうお笑い芸人の試験を受けよう」「ヒョヨンが一生懸命やるほど笑えるのはなんで」などのコメントが寄せられた。

なお、ヒョヨンは自身のYouTubeチャンネルを通じて、少女時代のユリ、スヨンと共に「ヒョリス」というユニットを結成すると発表し、期待を集めている。ユリはコンセプト会議にて「私たちはSMから抜け出すべきだ」「私たちがもしYGに行っていたら、テヨン、ティファニー、ソヒョンにも勝てていたはず」と自信満々に語り、ファンを喜ばせている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

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