唐田えりか、”空白期間”は事務所に住んでいた？「半年間外に出なかった」 | RBB TODAY

女優の唐田えりかが5日、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやのYouTubeチャンネルに出演。実質的に活動を休止していた時期について明かした。

唐田は2020年、俳優の東出昌大との不倫が報じられ、放送予定だった主演ドラマなどを降板。2021年に短編映画「something in the air」で1年半ぶりに女優業を再開していた。

唐田とはドラマ「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）で共演しているせいや。この日はふたりで激辛ラーメンを食べるというYouTube企画を行ったが、せいやが突然「仕事ない時なにしてたんですか？」と質問した。

直球の質問に唐田は苦笑い。せいやがさらに「唐田えりかの空白の時期。なにしてたんかな？ って単純に」と質問を重ねると、唐田は「会社に住んでました」「事務所に住んでましたね」と告白した。

唐田によると、その時期は「事務所の人と向き合うっていう期間」だったとのこと。また、「半年間外に一歩も出なかったですね」と明かしていた。

また、その半年間は美容院にも行かずに髪も伸びっぱなしだったという。食事は自身で作るため、事務所の社長に購入したい食材を頼んでいたといい、せいやは「ええ！？ すごいな」と驚愕していた。

※【動画】唐田えりか、”空白期間”の時期明かす

