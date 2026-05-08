唐田えりか、”空白期間”は事務所に住んでいた？「半年間外に出なかった」 | RBB TODAY

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唐田えりか、”空白期間”は事務所に住んでいた？「半年間外に出なかった」

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唐田えりか【撮影：トミサト】
  • 唐田えりか【撮影：トミサト】

　女優の唐田えりかが5日、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやのYouTubeチャンネルに出演。実質的に活動を休止していた時期について明かした。

　唐田は2020年、俳優の東出昌大との不倫が報じられ、放送予定だった主演ドラマなどを降板。2021年に短編映画「something in the air」で1年半ぶりに女優業を再開していた。

　唐田とはドラマ「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）で共演しているせいや。この日はふたりで激辛ラーメンを食べるというYouTube企画を行ったが、せいやが突然「仕事ない時なにしてたんですか？」と質問した。

　直球の質問に唐田は苦笑い。せいやがさらに「唐田えりかの空白の時期。なにしてたんかな？　って単純に」と質問を重ねると、唐田は「会社に住んでました」「事務所に住んでましたね」と告白した。

　唐田によると、その時期は「事務所の人と向き合うっていう期間」だったとのこと。また、「半年間外に一歩も出なかったですね」と明かしていた。

　また、その半年間は美容院にも行かずに髪も伸びっぱなしだったという。食事は自身で作るため、事務所の社長に購入したい食材を頼んでいたといい、せいやは「ええ！？　すごいな」と驚愕していた。

※【動画】唐田えりか、”空白期間”の時期明かす


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