アンジェラ・アキが盲腸破裂で入院！心配の声多数 | RBB TODAY

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アンジェラ・アキが盲腸破裂で入院！心配の声多数

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　シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが8日、自身のインスタグラムを更新、盲腸が破裂し入院したことを明らかにした。

　アンジェラが体調の異変に気付いたのは4月25日。腹部に激痛が走り病院を受診したものの、食中毒と診断された。数日我慢したものの、痛みに耐えきれず緊急搬送され、盲腸が破裂していることが発覚。緊急手術を受けた。腹膜炎に進行していたが、なんとか無事に処置してもらうことができたとのこと。

　しかし数日後「突然息をするのが困難になり、(正確には呼吸する度にナイフで刺されるような痛みを伴う状態で)」と、胸部に激痛が起こる。胸膜炎を発症しており、胸水が溜まっている状態に。「胸腔に管(ドレーン)を数日入れて、薬を流し込み(この痛みは何にも例えられない激痛)胸水を少しずつ排出」する処置を受けたそう。

　入院から13日が過ぎ、症状はだいぶ治まってはきたものの、強い痛みが続いたことで体へのダメージは回復していない。アンジェラは5月15日から全国ツアー「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」（全国30都市、31公演）を開催する予定だった。しかし今回の病気で、15日、17日、19日の公演が中止となっている。公演中止についてアンジェラは「ツアーの頭3本をキャンセルしないといけなくなり本当にごめんなさい。」とファンに謝罪。「自分の体としっかり向き合いながら、必ず回復してこのツアーをやるので会場でみんなに会えるのを楽しみにしています。」と思いを綴った。


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