「バリバリ食べるのが好き」堀未央奈の意外なおやつにネット「そのまま食べるの？」「わかります」など様々な声 | RBB TODAY

6日、乃木坂46の元メンバー堀未央奈が自身のXで紹介した“今日のおやつ”がネットで反響を呼んでいる。

堀が「きょうのおやつ たまーにこれをバリバリ食べるのが好き」というコメントと共にアップしたのは、永谷園の梅干し茶漬けの写真。お茶漬けの元をそのまま食べるという堀に、「そのままバリバリ食べるって事？？」「ベビースター感覚ですね」など大きな反響を呼んだ。

驚きの声だけでなく共感するコメントも寄せられている。「めっちゃくちゃ分かるし美味しいよね～ 小学生の頃くらいによく食べてた」「わかります 美味しい」「あの乾燥したあられと梅をポリポリ食らうのがいいのよねぇ」と、堀と同様にお茶漬けの元をそのまま食べる人は多数いるようだ。

堀は「普段は炊き立ての白米に永谷園の梅茶漬けをかけて鉄瓶で淹れたかりがね茶をかけてます さらにしそ生姜を切って2.3個入れると美味しい」とこだわりのお茶漬けの食べ方も披露。鉄瓶を使用することやしそ生姜を入れるなど、丁寧でこだわりある暮らしを送っていることも明かしている。