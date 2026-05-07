大塚 愛が初プロデュース！現役女子高生ユニット『Pasmal』が6月にデビュー | RBB TODAY

「さくらんぼ」「プラネタリウム」など数々の国民的ヒット曲を持つシンガーソングライター・大塚 愛が、自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることが決定した。

大塚 愛＆Pasmal

大塚がプロデュースを行うのは、宮崎県出身のNatsu（なつ）と沖縄県出身のYun（ゆん）による現役女子高生2人組ユニット『Pasmal』（パマル）。ユニット名はフランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する言葉に由来し、「すごく」なくていい、「まぁまぁよかった」と言える自分にマルをつけてあげるという意味が込められている。

Pasmalの2人は、ユニット名解禁以前からSNSで注目を集めていた存在だ。2025年11月末に「たかだとたかはし」というアカウント名でTikTokを開始すると、初回投稿動画で300万回再生を記録。現在はフォロワー数62,000人を誇る注目の存在となっている。

Pasmal

2人はとあるオーディション会場で出会い意気投合し、「アーティストになる」という二人の共通の夢を叶えるため、現役女子高生ユニットとしてのTikTok活動を開始。地方出身者ならではの「東京生活あるある」やティーンらしいユーモア溢れる動画、そしてオーディション合格を目指すリアルなサクセスストーリーを投稿したことで、TikTokユーザーから支持を獲得。3度目の挑戦でともに合格を掴み取った姿が話題を集めていた。

先日の投稿で「大物アーティストによるプロデュース」が告知されると、その正体をめぐってSNS上で憶測が飛び交っていたが、6日に大塚 愛によるプロデュースであることが公式に明かされた。

6月6日には、大塚が作詞・作曲を担当したデビュー曲『スマイルん』が各配信プラットフォームにてリリースされるほか、7月には2ndデジタルシングル『BULL』のリリースも決定している。

Yun

Natsu

大塚はコメントの中で「プロデュースをやりたいと口にしてから、気づけば長い時間が経ちました。実際に向き合ってみると、その責任の重さに何度も立ち止まりました」と苦労を明かしつつ、「透明感のある歌声と、飾らないまっすぐさ。その魅力が、きちんと伝わる形にしていきたい」と語り、プロデューサーとしての強い意志を示した。

Yunは「私たちに合っている曲になっているので、2人をよく見てくださっていることがすごくありがたい」とコメント。Natsuは「1曲1曲に込められた思いを伝えられるようになりたい」と意気込みを語った。唯一無二の存在を目指す現役女子高生ユニット・Pasmalの今後の活躍に注目したい。