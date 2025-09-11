TUBE、そもそもいつから夏バンド？5年ぶり登場『SONGS』で驚きのエピソードを披露 | RBB TODAY

TUBEとFRUITS ZIPPERがコラボ！“父娘の夏休み”を描いた楽曲を先行配信開始 | RBB TODAY
TUBEとFRUITS ZIPPERのコラボ楽曲「ファミリー・サマー・バケーション」がリリースされ、父娘の夏休みをテーマにしたポップチューンで、TikTok動画も公開中。
TUBEがデビュー40周年を記念して開催したライブ「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii」の模様が、7月26日に全国の映画館で上映されることが決定した。
1985年のデビューから40周年を迎えた「夏の王様」TUBEが、NHKの音楽番組「SONGS」に5年ぶりに出演する。9月18日午後10時から放送される特別番組では、TUBEの40年にわたる音楽活動の軌跡を振り返る。
番組では、毎年夏に開催される横浜スタジアムでの通称「ハマスタライブ」の舞台裏に密着。今年8月に行われた36回目のライブでは、40周年にふさわしい巨大噴水や火を噴く「ガメラ」などの特別演出が話題となった。番組責任者の大泉洋とのトークコーナーでは「そもそもいつから夏バンド？」「初紅白では○○で登場！」「今年のハワイ公演が大騒動に⁉」など、“夏の王様”TUBEの驚きのエピソードが次々と明かされる。
スタジオパフォーマンスでは、「あー夏休み」「シーズン・イン・ザ・サン」「夏を抱きしめて」などの代表曲に加え、今年のハマスタライブで披露された「a song for love」も演奏される。これまでのCD総売り上げ1200万枚以上、7作品がミリオンヒットを記録するなど、日本の音楽シーンを牽引し続けてきたTUBEの魅力を余すことなく伝える内容となっている。
