TUBE、そもそもいつから夏バンド？5年ぶり登場『SONGS』で驚きのエピソードを披露 | RBB TODAY

1985年のデビューから40周年を迎えた「夏の王様」TUBEが、NHKの音楽番組「SONGS」に5年ぶりに出演する。9月18日午後10時から放送される特別番組では、TUBEの40年にわたる音楽活動の軌跡を振り返る。

TUBE(C)NHK

TUBE(C)NHK

番組では、毎年夏に開催される横浜スタジアムでの通称「ハマスタライブ」の舞台裏に密着。今年8月に行われた36回目のライブでは、40周年にふさわしい巨大噴水や火を噴く「ガメラ」などの特別演出が話題となった。番組責任者の大泉洋とのトークコーナーでは「そもそもいつから夏バンド？」「初紅白では○○で登場！」「今年のハワイ公演が大騒動に⁉」など、“夏の王様”TUBEの驚きのエピソードが次々と明かされる。

TUBE(C)NHK

TUBE(C)NHK

スタジオパフォーマンスでは、「あー夏休み」「シーズン・イン・ザ・サン」「夏を抱きしめて」などの代表曲に加え、今年のハマスタライブで披露された「a song for love」も演奏される。これまでのCD総売り上げ1200万枚以上、7作品がミリオンヒットを記録するなど、日本の音楽シーンを牽引し続けてきたTUBEの魅力を余すことなく伝える内容となっている。

TUBE(C)NHK