電車内がハッピーターンだらけに！？公式Xが「ハッピーターン化計画」を告知 | RBB TODAY

22日、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」の公式Xアカウントが更新され、電車内でのユニークな取り組みを公開し注目を集めている。

同アカウントは「ハッピーターン化計画」という短いメッセージとともに、1枚の作業風景の写真を投稿。写真に収められているのは、電車内の座席上部、網棚付近での広告設置作業とみられる光景だ。黄色いヘルメットと作業着姿の作業員が、両手で巨大な「ハッピーターン」の形をした立体的な広告を持ち上げ、固定しようとしている様子が確認できる。

この巨大なハッピーターンは、実際の商品のようにお馴染みのキャンディ包み風の透明なパッケージに包まれており、表面には公式キャラクター「ターン王子」のイラストが描かれている。さらに「ラッキーハッピー！包み紙 見つけたあなたは超ラッキー！今日一日ツイてるかもね」という、見つけた乗客を楽しませるメッセージもプリントされている。

また、写真の奥の方に視線を移すと、吊り革が並ぶパイプ部分にも、連なるようにハッピーターンのデザインがあしらわれた装飾が施されている。

同社は2024年にも、5月29日の「幸福の日」にちなんで京浜急行電鉄の「京急イエローハッピートレイン」をジャックした『ハッピーターントレイン』を運行。この時も、車内には実物をイメージした「巨大ハッピーターン」の中吊り広告が掲出されていた。

この投稿には、「これはテンションあがる」「めちゃくちゃ素敵です」「お？またやるのかな？」「なんだこれは…」「食べられるの？」といった声が寄せられている。

※ハッピーターンが電車をジャックしている様子の写真（パッピーターン公式Xより）