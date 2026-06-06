『キム秘書』女優の結婚式にキム・ヨナの姿が！フィギュア選手出身俳優の新郎との縁か | RBB TODAY

元フィギュアスケート選手のキム・ヨナが、女優ペク・ウネと俳優イ・ジュヌの結婚式に出席した。

6月6日、ペク・ウネとイ・ジュヌはソウル某所で両家の家族、親戚、知人らに祝福されながら、結婚式を挙げ、夫婦となった。

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これに先立ち、去る6月5日、イ・ジュヌは「同じ方向を見つめ、ともに歩んでいく大切な人が現れた。そして、その人と一生をともにする約束をすることになった」と自ら結婚を伝えていた。

特に、結婚式にはキム・ヨナが出席し、目を引いた。

元フィギュアスケート選手のチョ・ギョンアは、「うちの息子たち、ツイてるね…全部ママのおかげだよ。ジュニョン（イ・ジュヌの本名）さんの結婚式に行って、久しぶりにヨナさんに会った。快く撮ってくれたヨナさん、本当にありがたい」とチョ・ギョンアの息子を抱いているキム・ヨナの姿を収めた写真を公開した。

（写真＝チョ・ギョンアSNS）キム・ヨナ

また、元フィギュアスケート選手のクァク・ミンジョンは、ペク・ウネとイ・ジュヌの結婚式の様子を共有した。彼女は、「ジュニョン、本当におめでとう」として、明るく笑っている夫婦の姿を公開した。

（写真＝クァク・ミンジョンSNS）左からペク・ウネ、イ・ジュヌ

なお、1996年生まれのイ・ジュヌは、元フィギュアスケート選手で、2021年にミュージカル『ラ・レヴォリューション』（原題）でデビューした。その後、『ブラック メリーポピンズ』『イソップ物語』『カラマーゾフ兄弟』などに出演した。

そして、1986年生まれのペク・ウネは、2007年にミュージカル『どん底』でデビューした後、『小人たち』『レット・ミー・フライ』『傲慢と偏見』などに出演した。

さらに、ドラマ『模範刑事』『ミョヌラギ-わが家の嫁たち』『キム秘書はいったい、なぜ？』などに出演して、名を馳せた。現在、Netflixでも配信中のSBSドラマ『素晴らしき新世界』に出演している。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

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