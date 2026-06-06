俳優クォン・サンウ、180cm超のイケメン息子と服の買い物！試着室で細かく確認する姿が話題 | RBB TODAY

俳優クォン・サンウ、女優ソン・テヨンの“イケメン息子”が、モデル顔負けのハンサムさを見せた。

6月6日、YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「クォン・サンウ似の息子クォン・ルッキがファッションに関心を持った日vlog」というタイトルの動画が公開された。

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ソン・テヨンはアメリカでの日常を共有しながら、春に撮影したビハインド動画も公開した。

当時、クォン・サンウが家族に会うためにアメリカを訪問し、食事と買い物を兼ねてニューヨークのソーホーを訪れた。

ソン・テヨンは、「ルッキがスウェットパンツではなく、ジーンズのようなズボンをはきたいと言うので、パパがいるときに私たちもついでに遊びに出てきた」として、息子が急にファッションに関心を持ったことを知らせた。

食事を終えた後、近くのお店に向かい、ルッキ君が気に入った服を発見して、試着室に入った。クォン・サンウは、息子とご飯を食べるときは、会話がほとんどなかったにも関わらず、試着室では息子のファッションを細かくチェックし、父親役に徹した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」）

1枚目：左からルッキ君、ソン・テヨン、クォン・サンウ

ソン・テヨンは、「ズボンは合っている？ウエストが大きくない？」と心配したが、クォン・サンウは「いや、ぴったりだ。脚が長いから丈も合っている」と、ウエストが細く脚の長い息子の体型に言及した。

続けて、クォン・サンウは「半袖を着てこれを羽織ると良いよ」と息子にトップスも勧め、身体に馴染むジャケットを選んで、目を引いた。

これに先立ち、クォン・サンウの息子ルッキ君は、外見はもちろん体型も父親に生き写しであると話題になった。現在17歳で、身長は180cm超え。183cmを誇る父親と大きな差がないくらいだ。ここにクォン・サンウの端正な容貌とソン・テヨンの美貌が絶妙に混ざり合い、芸能界進出の噂まで浮上した。

噂に対し、クォン・サンウは「（芸能人に）関心もなく、何かも分かっていない」と否定し、ソン・テヨンも「私たちが思うに、息子は（芸能人の）素質がない。そして、本人がまず望んでいない」と同意した。

加えて、クォン・サンウは「僕も望んでいない」と率直に明かし、ソン・テヨンは「私も望んでいない」と口を揃えた。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。

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