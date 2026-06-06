佐々木希のデビュー20周年記念、直筆サイン入り“限定20枚”の超プレミアムアイテムが発売！ | RBB TODAY

モデル・女優として活躍する佐々木希のデビュー20周年を記念した20枚限定の超プレミアムアイテム「NOZOMI SASAKI MUSEUM COLLECTION」が、ワニブックスより発売される。

同商品は、20周年という節目への感謝の気持ちを込めてファンへ届けるスペシャルアイテム。未公開カットを富士フイルムのプリント技術を用いて超光沢クリスタルペーパーに高精細プリントし、美術館をイメージした高級感あふれるミュゼフレームに額装した仕上がりとなっている。

「NOZOMI SASAKI MUSEUM COLLECTION」（ワニブックス）

「NOZOMI SASAKI MUSEUM COLLECTION」（ワニブックス）

ラインナップは異なるビジュアルを使用した「Aタイプ」と「Bタイプ」の2種類で、それぞれ10枚ずつ、合計わずか20枚の数量限定販売となる。さらに、佐々木希本人による直筆サインとシリアルナンバーが入った特別なパネルとして届けられる。

使用されるミュゼフレームはアルミ製の高級フレームで、超光沢クリスタルペーパーと広フチマットを組み合わせた仕様だ。壁掛け用の吊り金具と吊り紐もセットされているため、届いたその日から部屋に飾ることができる。

フレームの外寸は縦383mm×横292mm×厚27mm。価格は各タイプとも50,000円（税込55,000円）となっている。購入サイトはAタイプは「TopCoat Online Shop」、BタイプはワニブックスのSPECIAL EDITIONサイトにて購入が可能。予約販売は6月6日18時より開始され、先着順となる。