コメダ珈琲店、コーヒーチケット1冊9枚綴り付きの「2026サマーバッグ」10日より発売！ | RBB TODAY

コメダ珈琲店は、夏の限定企画「2026サマーバッグ」の予約受付を6月10日より開始する。販売期間は7月13日から20日まで。価格は5,200円（税込）、5,500円（税込）、5,800円（税込）、6,300円（税込）で、店舗により異なる。

同商品は、夏のおでかけや日常使いに役立つアイテムを詰め合わせた数量限定バッグ。内容は、メッシュトートバッグ、保冷ポーチ、アイスコーヒー無糖1,000ml 2本、コーヒーチケット1冊9枚綴りとなっている。

注目は、コメダ珈琲店オリジナルのアイスコーヒー無糖。1,000mlサイズが2本セットになっており、そのまま味わうのはもちろん、シロップやミルクを加えて好みの甘さや飲み口にアレンジできる。暑い季節の自宅用ドリンクとしても重宝しそうだ。

さらに、コーヒーチケット1冊9枚綴りもセットに含まれる。チケットに有効期限はなく、購入店舗で利用可能。店舗によってチケットのデザインが異なる場合がある。

メッシュトートバッグは、涼やかな印象のメッシュ素材で、軽量ながら持ち運びやすい仕様となっている。保冷ポーチは500mlのペットボトルを横に寝かせて収納できるサイズ感だ。

なお、一部店舗では予約・販売を実施しない場合があるほか、予約受付や販売期間は店舗によって異なる場合がある。商品は無くなり次第終了となる。