佐々木希、カレンダー発売！スッピン＆短パンショットは「普段の私」「子供が撮ってくれたかのよう」 | RBB TODAY

佐々木希が6日、都内にて行われた『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス）カレンダー発売記念イベント取材会に登場した。

同作は、今年デビュー20周年を迎える佐々木の10年ぶりとなるカレンダー。“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくりとなっており、ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に可愛く見つめられるシーンなど、多彩な表情が収録されている。

佐々木希【撮影：小宮山あきの】

佐々木希【撮影：小宮山あきの】

10年ぶりのカレンダー発売について、佐々木は「今すごく高まっています。嬉しいです」と歓喜のコメント。“佐々木希と目が合いすぎる”というコンセプトを最初に聞いた時は「驚いた」そうで「大丈夫かなって思いました。ずっと目が合いすぎると嫌じゃないかなとか、怖くないかな…と思ったりしました」と会場の笑いを誘った。

撮影時については「普段ファッション誌では着られないような衣装を着させていただきました」とにっこり。すっぴんや普段は見られないプライベートな姿も収録されているといい「Tシャツに短パンとか、本当に普段の自分じゃないかと思うような撮影をしました。ベッドもあって自分の家かなと思うような撮影でした」と振り返った。

佐々木希【撮影：小宮山あきの】

『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』撮影：東京祐／ワニブックス刊

『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』撮影：東京祐／ワニブックス刊

またお気に入りのカットに、Tシャツ＆短パン姿で前髪を結んだ写真を選ぶと「もうこれは普段の私です。（前髪を結ぶ姿も）リアルに家でやっているので。楽しくてケラケラ笑ったショットなのですが、自分の子どもが撮ってくれたかのような写真になっています」と笑顔で紹介した。

「10年前と比べた自身の変化は？」と問われると「体力って衰えていくと思っていたのですが、子ども2人が生まれてから休む時間があまりないせいか、逆に体力がつきました。たくましくなりましたね」と母親の顔を披露。

佐々木希【撮影：小宮山あきの】

デビュー20周年を受けて“今後挑戦したいこと”については「皆さんがしてほしいことがあったら、私は何でもしたいなと思います。ファンの方々からパワーをもらっているので、返していきたいです」と思いを言葉にした。

さらに、直筆サイン入りの“限定20枚”の超プレミアムなアイテムも紹介されると「こんなに大丈夫かな。もしよければ、手に取っていただけると嬉しいです」とアピールした。

佐々木希【撮影：小宮山あきの】

佐々木希【撮影：小宮山あきの】

フォトセッションには“20周年おめでとうケーキ”も登場。佐々木は「えーっ！」と目を丸くして驚き「ありがとうございます」と笑みを浮かべた。