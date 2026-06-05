ビッグボーイ、3500円分食事券入り「夏の福袋2026」を5日より抽選販売開始！ | RBB TODAY

ビッグボーイジャパンは、ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」にて、「ビッグボーイ夏の福袋2026」の抽選予約販売を6月5日10時より開始した。

ビッグボーイの夏の福袋が今年も販売決定！夏のビーチをイメージしたポップなデザインの限定グッズが登場！

同商品は、夏のビーチをイメージした限定グッズと、全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で利用できる3,500円分のお食事券をセットにした福袋。価格は4,000円（税込）。

ウォーターボトル

セット内容は、レジカゴ対応バッグ、ウォーターボトル、レジャーシート、白雲石コースター、お食事券3,500円分（500円×7枚）。グッズには、浮き輪やパラソル、麦わら帽子など夏らしいモチーフに加え、看板商品「大俵ハンバーグ」のイラストもあしらわれている。お食事券の有効期間は2026年7月1日から12月31日までで、ビッグボーイ、ヴィクトリアステーション全店で利用できる。

レジャーシート

レジカゴ対応バッグは、買い物にも使いやすい大きめサイズで、裏地にアルミ素材を使用。保冷剤を入れられる内ポケットも備える。ウォーターボトルは容量1000mlの軽量タイプで、レジャーシートは約W1600×H900mmの大判サイズ。白雲石コースターは吸水性に優れた仕様となっている。

お食事券3,500円分（500円×7枚）

抽選予約受付期間は6月5日10時から6月19日23時59分まで。抽選結果は6月26日16時から18時頃にメールで配信され、店頭受取期間は7月1日10時から7月15日まで。受取店舗は、全国のビッグボーイ・ヴィクトリアステーション159店舗。抽選販売で予定数量に達した場合、店頭販売は行われない。