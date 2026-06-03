デニーズ、10日よりグランドメニュー刷新！新メニュー「スパイスラーメン」や選べるワンプレートが登場 | RBB TODAY

デニーズは、6月10日より全国の店舗でグランドメニューを改定する。

今回の改定では、新たなブランドコンセプト「Denny's × Wellness（デニーズ × ウェルネス）～おなかもココロもGoodな時間」を掲げ、野菜をおいしくバランスよく楽しめるメニューや、好みに合わせて選べるメニューを拡充する。

麻辣土鍋ハンバーグ 1,300円(税込1,430円)

しそおろしハンバーグ 910円(税込1,001円)

注目は、新商品「おこのみチョイス」。価格は1,430円（税込）から。メインのお肉料理4種、彩り豊かな野菜3種、ソース4種から好みに合わせて選べるワンプレートで、その日の気分に合わせた“自分だけの一皿”を楽しめる。

ちょい呑みセット おつまみ2品1,210円(税込1,331円)～

麺メニューでは「スパイスラーメン」が登場。価格は1,309円（税込）。数種類の香辛料をブレンドした刺激的なスープに、香味野菜やローストポークを合わせた一品で、別添えのパクチーをのせることでエスニックな味わいも楽しめる。麺は中華麺、マロニー、うどんから選択可能で、追加トッピングは55円（税込）から用意される。

スパイスラーメン 1,190円(税込1,309円)

ハンバーグメニューでは、「彩り野菜ハンバーグ～ライムとビネガーのソース」が登場。価格は1,210円（税込）。このほか、「麻辣土鍋ハンバーグ」は価格1,430円（税込）、「しそおろしハンバーグ」は価格1,001円（税込）で展開される。

彩り野菜ハンバーグ～ライムとビネガーのソース 1,100円(税込1,210円)

さらに、人気メニューを進化させた「グリルチキンのジャンバラヤ」は価格1,199円（税込）。パンケーキ、フレンチトースト、ケイジャンチキンなどを盛り合わせた「D‘sアメリカンデラックスプレート」は価格2,442円（税込）で販売される。

グリルチキンのジャンバラヤ1,090円(税込1,199円)

デザートでは、デニーズの「ティラミス」が復活。価格は550円（税込）。北海道産マスカルポーネチーズに卵のコクを加え、なめらかな口あたりに仕立てた。また、抹茶アイスや抹茶ゼリー、抹茶クリーム、白玉などを合わせた「抹茶と白玉のブラウニーサンデー」も登場する。価格は1,210円（税込）。

ティラミス 500円(税込550円)