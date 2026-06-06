豊田ルナ、SNSでの情報発信は「本当にひと言のポストや投稿でも悩みます」 | RBB TODAY

映画『シーシュポスたちのまなざし』（公開中）の公開記念舞台挨拶が6日、都内にて開催され、主演の豊田ルナ、出演の平野宏周、細田善彦、根矢涼香、井上博貴監督が登壇した。

映画『シーシュポスたちのまなざし』（公開中）の公開記念舞台挨拶【写真：竹内みちまろ】

豊田ルナ【写真：竹内みちまろ】

豊田ルナ【写真：竹内みちまろ】

細田善彦【写真：竹内みちまろ】

根矢涼香【写真：竹内みちまろ】

平野宏周【写真：竹内みちまろ】

同作は、現代社会の中に潜む闇に、完全オリジナル脚本で挑む青春サスペンス。豊田は、高校時代の“とある事件”を題材にドキュメンタリー映像を制作しようとする大学生・真優を演じる。

映画『シーシュポスたちのまなざし』（公開中）の公開記念舞台挨拶【写真：竹内みちまろ】

映画『シーシュポスたちのまなざし』（公開中）の公開記念舞台挨拶【写真：竹内みちまろ】

完成した作品を観た心境を尋ねられると、豊田は、物事に対していろいろな人のいろいろな見方があることを実感することができたため「考えさせられるなと思いました」と語った。

オファーを受けた後、オファーを承諾するか断るかを決めるために脚本を読んだ時の感想については、豊田は「『難しいな』と単純に思いました」、「（セリフが多く）『これを全部、私覚えきれるのかな』とちょっと不安に思った」などと振り返った。そのうえで、インタビューを軸に作品が構成されていくところに新鮮さを感じ、また、主人公がこれまで自身があまりやったことがない役柄だったため「挑戦してみたい」との気持ちが芽生えたことを明かした。

若者たちが“噂と正義”の狭間でもがきながら、見えない真実を追い求めるという作品の内容にちなんで、SNSを利用する際に気を付けていることが話題にあがる場面があった。豊田は、SNSの中に溢れる情報の中には真偽の不明なものがあるため、なるべく多くの情報を見るようにしているそう。

また、「私もSNS上で発信する立場でもあるので、『世界中に発信される』ということは常に頭に置いています。誤解を生まないよう、何回も何回も、本当にひと言のポストや投稿でも悩みます。『こうやってここの接続詞が違うとどうかな』など、悩みながらやっています」などと語った。