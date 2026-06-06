保守系ネット民、IUに再選挙要求デモへの支援を強要？前大統領の弾劾集会での“食事先払い”に言及 | RBB TODAY

韓国の地方統一選挙における投票用紙不足を糾弾し、再選挙を要求するデモが続いているなか、一部のネットユーザーが歌手IUにパンやコーヒーなどの事前払いをしてほしいと要求し、物議を醸している。

去る6月3日に実施された「第9回全国同時地方選挙」において、投票用紙不足の事態が発生した。投票所の少なくとも14カ所で投票用紙不足により投票が一時中断され、一部の有権者が投票を諦めて引き返したり、夜遅くまで投票が延長されたりする前例のない事態が起きた。

【関連】先払いのIUに“左派”批判…政治的中傷に初言及

これにより、保守傾向のユーチューバーや市民などが、投票所の入口を取り囲んでデモを続け、投票箱を搬出できない箇所もあった。

選挙管理委員会は、「選挙日の一部の投票所における投票用紙不足で発生した今回の事態は、公職選挙法に基づく選挙の延期や再選挙の理由に該当しない」と明らかにした。

しかし、不正選挙を主張して再選挙を要求する「蚕室（チャムシル）開票所封鎖デモ」は2日続いている。主催者は特におらず、デモ参加者のほとんどが20～30代と推定されると伝えられた。

このような状況のなか、一部のネットユーザーがIUのSNSに“事前払い”を要求している。

彼らは、「蚕室のスターバックスで事前決済をして」「IUさん、蚕室の投票所にキッチンカーを送って」「民主主義が粉砕されて、選管に対するデモをしているのに、事前決済をしないのは矛盾していると分かっているよね？」「不正選挙のせいで、蚕室に人が集まった。事前決済をしてくれないか？」などのコメントを残した。

（写真提供＝OSEN）IU

これらのコメントを中心に、ネットユーザーたちの間で賛否が分かれている。これらと反対の意見を持つネットユーザーは、「IUがなぜ事前決済をしなければならないのか」「IUに事前決済を強要しないでほしい」といった反応を見せた。

2024年の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の弾劾集会で、IUは集会の参加者たちのために約700人分の食べ物を先払いしていた。

当時、所属事務所EDAMエンターテインメント側は、公式コミュニティを通じて、「寒いなか、I-KE（IUの公式ペンライト）を持って集会に参加して、周辺を明るく照らしているUAENA（IUのファンネーム）たちの凍えた手が、少しでも温かくなることを願い、食べ物とカイロを準備した。健康と安全に必ず留意し、以下の事項を参考にして、該当する店舗への訪問をお願いする」と告知した。

IUが準備した食べ物は、パン200個、飲料200杯、餅100個、クッパ200杯ほどで、所属事務所はこれを食べることができる汝矣島（ヨイド）内のパン屋と餅屋、クッパ屋の商号と住所を共有した。

これにより、一部のネットユーザーが、IUが弾劾集会のときに先払いをしたことに言及し、今回も決済を要求している。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

■【写真】IUの“キスマーク投稿”

■【写真】韓国の選挙番組が振り切れすぎ その裏で“投票用紙不足”の大失態も

■【写真】「失望させたのは、純粋に私の過ち」IUがファンを前に涙の謝罪