丸亀製麺、夏季限定「鬼おろしシリーズ」6月2日から販売！「冷やし明太クリームうどん」も新発売 | RBB TODAY

丸亀製麺は、夏季限定の「鬼おろしシリーズ」を6月2日から期間限定で販売する。ラインアップは「鬼おろし肉ぶっかけうどん」「鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん」「鬼おろし鶏からぶっかけうどん」の3種類。粗めにすりおろしたシャキシャキ食感の大根おろし、柑橘香る特製ぽん酢、食べ応えのある具材を合わせた冷うどんとなっている。

がっつりで、さっぱり「鬼おろしシリーズ」が今年も2026年6月2日（火）より期間限定販売

「鬼おろし肉ぶっかけうどん」は、注文ごとに焼き上げる牛肉を使用した一杯。価格は並890円（税込）、大1,080円（税込）、得1,270円（税込）で、全国のロードサイド店を中心に販売する。販売期間は6月2日から7月下旬まで。

「鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん」は、特製だしに漬け込んだひんやりやわらかな豚しゃぶと、なすの揚げびたしを合わせた商品。価格は並860円（税込）、大1,050円（税込）、得1,240円（税込）で、販売期間は6月2日から9月上旬まで。

「鬼おろし鶏からぶっかけうどん」は、にんにく醤油ベースの特製だれで味付けした鶏もも肉のから揚げをのせた一杯。価格は並890円（税込）、大1,080円（税込）、得1,270円（税込）で、販売期間は6月2日から7月下旬まで。

また、3月に発売された「明太クリームうどん」から、冷たい新商品「冷やし明太クリームうどん」も登場する。4種のチーズを使ったクリームベースのだしに、しょうがを効かせた風味豊かな味わいで、明太子や大葉などと混ぜて楽しめる。価格は並690円（税込）、大880円（税込）、得1,070円（税込）で、販売期間は6月2日から10月上旬まで。

暑い夏に大好評の『明太クリームうどん』が“冷”で初登場！

そのほか、季節限定の冷うどんとして「冷かけうどん」「すだちおろし冷かけうどん」「青唐おろしぶっかけうどん」「青唐おろし醤油うどん」も展開する。販売期間は商品により異なる。