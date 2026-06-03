埼玉・嵐山町で「2026らんざんラベンダーまつり」13日より開催！ラベンダーソフトやスムージーも登場 | RBB TODAY

一般社団法人嵐山町観光協会は、13日から28日まで、埼玉県比企郡嵐山町の千年の苑ラベンダー園にて「2026らんざんラベンダーまつり」を開催する。

ラベンダーフォトフレームエリア

期間中は、ラベンダーの花景色とともに、ラベンダーにちなんだスイーツやドリンク、地元グルメなどが日替わりで登場。会場では、ラベンダーソフトクリーム、ラベンダースムージー、ブルーベリーラッシー、ラベンダーフロート、かき氷など、初夏の散策にぴったりなメニューが楽しめる。

全日出店として、ラベンダーソフトクリームなどを販売する「スイーツ工房TAMAchan」や、パン、チョコバナナ、けずりイチゴ、かきごおり、ドリンクなどを扱う「しおぱんだ」、串焼きやドリンクを提供する「串焼き神～shin～」などが登場する。

また、週末を中心に、インド料理ラジュモハンのラベンダースムージーやカレーパン、ASlink株式会社のブルーベリーラッシーやラベンダーまんじゅう、カフェもぐりんのラベンダーソーダ、ラベンダーゼリー、カヌレなども販売予定。ピッツァ トラエック イッチアでは、ラベンダーフロートやジェラート各種が用意される。

さらに、6月20日には1日限定のナイトイベント「らんざんTomoshibi Projectキャンドルナイト」も開催。昼間とは異なる幻想的なラベンダー園を楽しめるほか、当日はキッチンカーの出店も予定されている。

1日限定ナイトイベント

「2026らんざんラベンダーまつり」の開催時間は9時から16時まで、最終入場は15時15分。見学料は無料で、駐車料金は普通車1台1,000円。6月20日のナイトイベントは18時から21時まで、最終入場は20時15分で、駐車料金は500円となっている。



