新木優子、ディオール撮影のLAオフショット公開！ミニスカ姿で美脚際立つ | RBB TODAY

女優の新木優子が10日、自身のインスタグラムを更新。Diorのフレグランス「ジャドール（J’adore）」のLAでの撮影オフショットを投稿し、抜群のスタイルが注目を集めている。



新木は「I'm in LA for J'adore ♡」とコメントを添え、ロサンゼルスでの撮影の様子を公開している。シンプルなブルーのシャツにデニムのミニスカート、黒のピンヒールを合わせたコーディネートで美脚を披露。



クラシックな内装の室内で撮影されたオフショットのほか、ロサンゼルスの路面店へと歩いて入っていく後ろ姿の写真なども公開されており、抜群のスタイルと洗練された美しさが際立つショットとなっている。世界的ブランドの撮影現場らしい、上品な雰囲気も印象的だ。

コメント欄には「美しすぎる、美脚すぎる」「相変わらず美しいですね」「スタイル抜群！笑顔最高」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。

※新木優子、ディオール撮影のLAオフショット公開！ミニスカ姿で美脚際立つ（新木優子の公式Instagramより）

