大沢あかね、ショートボブの近影公開！胸元のぞく白レース姿に反響 | RBB TODAY

タレントの大沢あかねが9日、自身のインスタグラムを更新。春らしいメイクとショートボブヘアの近影を公開した。

投稿では、先日カットしたばかりだというショートボブヘアを披露。胸元がざっくりと開いた、全身白のレースの衣装をまとい、清純さの中に色っぽさも感じさせるスタイルを見せている。

メイクは、サーモンピンク系のチークとリップを合わせた春らしい仕上がり。柔らかな雰囲気のヘアスタイルとも相まって、華やかな印象となっている。

コメント欄には「チークがすごく可愛い」「あかねちゃんに影響されて髪切りました」「ほんまに天使にしか見えない」など、称賛の声が寄せられている。

※大沢あかね、ショートボブの近影公開！胸元のぞく白レース姿に反響（大沢あかねの公式Instagramより）

