高須克弥氏、松本人志起用CMの放送予定を告知「諸問題クリアーなう」「3月からオンエア」 | RBB TODAY

 高須克弥氏、松本人志起用CMの放送予定を告知「諸問題クリアーなう」「3月からオンエア」
高須克弥氏、松本人志起用CMの放送予定を告知「諸問題クリアーなう」「3月からオンエア」

(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)
  • (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

　25日、高須クリニックの院長・高須克弥氏が自身のXを更新。ダウンタウン・松本人志を起用したCMが3月より放送開始されることを明かした。

　高須氏は23日、自身のXでダウンタウンの松本人志を起用したCMを制作したものの、「謎のクレーム」によってプロジェクトが停止していることを明かしていた。また、制作したCMはキー局の全国ネット番組・ゴールデンタイムで放送予定であることも伝えていた。

　そして25日、高須氏は「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいた諸問題クリアーなう。3月からオンエアします。」と投稿。続けて「注意深いまっちゃんファンだけが、かっちゃんの企んだ素敵な仕掛けが見られます。見つけた人には良いことが起こります。」とつづった。

　この投稿にファンからは「あっという間にクリアしましたね。楽しみに待ちます。」「高須院長マジでありがとうございます！」「流石です！高須先生最高！」などの声が寄せられている。


《平木昌宏》

