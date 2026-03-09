松本人志出演の“高須クリニックCM第2弾”にネットざわつく「すごい微妙な変化」「こんなにCMを集中して見たことない」 | RBB TODAY

高須クリニック院長・高須克弥氏が9日、自身の公式Xを更新。ダウンタウン・松本人志が出演する新テレビCMの第2弾を公開し、SNSで注目を集めている。

1日、高須氏は自身のXで、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（日本テレビ）内で、松本を起用した新CM第1弾を放映したことを報告した。CMでは、パイロット姿の高須氏がドバイ上空をヘリコプターで飛行し、外国人と会議をする様子が映し出される。さらに会議室の場面では、黒髪に黒ひげ、メガネ姿で変装した松本も数秒だけ登場している。

そして7日、高須氏は8日放送の同番組に向けて、「明日の『ガキの使いやあらへんで！！』かっちゃん提供のCM第2弾がでるよ。寝ないでみてね。」と告知。放送後には、第2弾CMをYouTubeでも公開した。

公開された第2弾CMは、一見すると第1弾とほとんど変化がないように見える。しかし、よく見ると、第1弾では静止していた松本が、第2弾では高須氏の顔の動きに合わせて動いている。

このわずかな変化に、ネット上では「すごい微妙な変化」「こんなにCMを集中して見たことない」「第1弾があってこその、動くだけで笑いになるのさすがです」「タイミング合ってて草」といった声が上がった。一方で、「前回と何が違うのか分からない」「第1弾と第2弾の違いがわかりません」といった声も寄せられている。

※松本人志起用の高須クリニックテレビCM第2弾（高須克弥氏の公式Xより）