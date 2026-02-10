神木隆之介、結婚を発表！お相手は一般女性 | RBB TODAY

10日、俳優・神木隆之介の所属事務所を通じて結婚を発表した。

事務所公式サイトでは「ご報告」と題したお知らせを掲載。「この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます」と伝えた。お相手については「一般の方」とし、報道各社に対して「取材等はお控えいただけますと幸いです」と呼びかけている。

神木は1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。子役としてキャリアをスタートし、1999年にドラマ『グッドニュース』で注目を集めた。映画では2005年公開の『妖怪大戦争』で主演を務め、2006年の第29回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞している。その後も映画・ドラマで経験を重ね、2012年の映画『桐島、部活やめるってよ』など話題作で存在感を示した。実写映画『るろうに剣心』シリーズでは、2014年公開の『京都大火編』『伝説の最期編』で瀬田宗次郎役を演じた。また声優としても活動し、アニメ映画『サマーウォーズ』（2009年）や『君の名は。』（2016年）などに出演している。近年は映画『ゴジラ-1.0』（2023年）やKDDI（au）のCM「意識高すぎ！高杉くん」シリーズに出演している。