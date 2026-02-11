平手友梨奈＆神尾楓珠、結婚を発表！「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」 | RBB TODAY

11日、欅坂46の元メンバーで歌手の平手友梨奈が自身のXを更新。俳優の神尾楓珠との結婚を発表した。

二人は連名の直筆署名とともに「皆様へ いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。」と報告。続けて、「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。」とつづった。投稿には、神尾の肩に平手が顎を乗せた2ショットが添えられている。

二人の結婚報告にファンからは「お綺麗なお二人のご結婚おめでとうございます」「こんな幸せ報告は本当にほんわかなりますね」「てちと神尾楓珠くん、めっちゃお似合いだわ」など祝福の声が寄せられている。

※平手友梨奈＆神尾楓珠の結婚発表（平手友梨奈の公式Xより）