須田亜香里、新年にカレンダーオフショ公開「もっと心穏やかに、広い世界を知れる年に」 | RBB TODAY

 須田亜香里、新年にカレンダーオフショ公開「もっと心穏やかに、広い世界を知れる年に」
須田亜香里、新年にカレンダーオフショ公開「もっと心穏やかに、広い世界を知れる年に」

須田亜香里（写真は須田亜香里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　1日、タレントの須田亜香里が自身の公式インスタグラムを更新。新年のあいさつとともに、2026年カレンダー（講談社）のオフショットを投稿した。

　昨年12月17日に発売された須田亜香里の2026年カレンダー。同作はベトナムで撮影され、美しい海や自然が広がるリゾート地・ダナンと観光都市・ホイアンがロケ地となっている。

　公開されたオフショットは海辺で撮影されたもの。白く透け感のあるロングドレスをまとった須田が、膝下まで海に浸かって笑顔でピースサインを送る全身ショットや、水平線を背景に波打ち際で振り返るカットなどが披露された。背中が少し開いたドレス姿でたたずむ様子や、浅瀬に座り込んでドレスの裾を水に浸し、両手を頬に添えて無邪気な笑顔を見せる一枚など、須田の自然体な魅力があふれるショットが並んでいる。

　須田は投稿で「もっと心穏やかに、広い世界を知れる年に。心からの笑顔を届けるため、努力も休息も丁寧に」と2026年の抱負を語った。また、ファンとの交流についても触れ、「今年も深いお話や、私の変なところや、大好きの気持ちはファンクラブやメールのほうで形にしていくよ」とメッセージを送っている。

　この投稿を見たファンからは、「あけおめ！今年もだいすき伝えていくよー！」「本年も沢山元気を下さい！」「綺麗な風景と亜香里ちゃんがマッチして美しいです」「波打ち際で佇む亜香里ちゃん美しい」など、新年の祝福とその姿を絶賛する声が寄せられている。


《平木昌宏》

