Hearts2Hearts、“キュートな反抗心”テーマの新曲『RUDE!』各音楽チャートで首位に！ | RBB TODAY

8人組グループHearts2Heartsの新曲「RUDE!」が、各音楽チャートで記録を更新している。

Hearts2Heartsは昨年の各種音楽授賞式で新人賞7冠を獲得したことに続き、2026年2月に開催された「第2回 THE AWARDS」および「第33回 Hanteo Music Awards 2025」でも新人賞を追加受賞し、合計9冠を達成。2025年デビューアーティストの中で最多となる新人賞受賞を記録した。

20日にリリースされた最新曲「RUDE!」は、中国の音楽プラットフォームQQ Musicの新曲チャートおよびトレンド指数チャートで1位を獲得したほか、Apple Music Korea TOP100でも1位を記録し、グローバルTOP100にもランクインした。さらに音楽配信サービスSpotifyでは公開4日目に累計350万ストリーミングを突破し、ミュージックビデオも公開5日で再生回数3,700万回を超えるなど、前作を上回るペースで注目を集めている。

また「RUDE!」は、本格的な音楽番組活動開始前からMelon TOP100で7位、HOT100で3位を記録。公開4日でMelon日間チャート23位にランクインし、同チャートにおける自己最高記録を更新した。さらに韓国YouTube人気急上昇音楽1位、Instagramトレンディングオーディオ1位など、各種プラットフォームでも人気を示している。

「RUDE!」は、既存のルールにとらわれない「キュートな反抗心」をテーマにしたハウスベースのダンスナンバー。遊び心のある大胆なサウンドと、Hearts2Heartsならではのエネルギッシュなパフォーマンスが特徴となっている。

Hearts2Heartsは3月19日（木・現地時間）のニューヨーク、3月22日のロサンゼルスでの北米ショーケース、さらに3月28日のジャカルタでのファンミーティングを予定している。日本では4月12日にKアリーナ横浜で開催される「The Performance」への出演も決定している。