BLACKPINK、アーティストとして世界初のYouTube登録者数1億人突破！Googleも特別仕様で祝福 | RBB TODAY

BLACKPINK、アーティストとして世界初のYouTube登録者数1億人突破！Googleも特別仕様で祝福

　20日にアーティストの公式チャンネルとして世界初となるYouTube登録者数1億人を突破したガールズグループ・BLACKPINK。その歴史的快挙を受け、24日、Google Japan公式Xアカウントは祝福のポストを投稿した。 　

　同アカウントは、「祝！ @BLACKPINK さんのYouTube チャンネル登録者数 1 億人突破 Google で『BLACKPINK』と検索して、一緒にお祝いしましょう！」というメッセージを投稿。実際にGoogle検索で「BLACKPINK」と入力すると、検索結果の画面上に特別なアニメーション演出が現れ、ファンも一緒に偉業をお祝いできる仕掛けとなっている。併せて公開された画像には、黒い背景に赤い宝石が規則正しく配置され、中央のGoogle検索窓には「BLACKPINK」と入力されたデザインが描かれている。 この赤い宝石は、登録者数1億人という前人未到の領域に到達したチャンネルにのみYouTubeから贈られる「レッドダイヤモンド・クリエイター・アワード」を表現している。

　この投稿にファンからは「おめでとうございます！ 1億人嬉しいですね！」「すごいですね！音楽の力を感じます」「1億おめでとう　ツアー終わってカムバ控えてる中でいいタイミングでなった」との声が寄せられている。

※BLACKPINKのYouTube登録者数1億人突破を祝福するGoogleの投稿（Google Japan公式Xより）


BLACKPINK、世界初の快挙!! YouTube登録者1億人突破　K-POP史に新記録
ガールズ゜グループBLACKPINKが、世界のアーティストの中で初めてYouTubeの登録者数1億人を突破し、大衆音楽史に新たな金字塔を打ち立てた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/22/244266.html続きを読む »

なぜ今、BLACKPINKの"解散"が語られるのか　海外メディアが見た成功の頂点で問われる進路
ワールドツアー「DEADLINE」の最終公演を香港で終えたBLACKPINKをめぐり、海外メディアが“解散の可能性”も含めた今後の行方に注目している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/27/242972.html続きを読む »

《アルファ村上》

