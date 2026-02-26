 ドラマ『孤独のグルメ』約3年半ぶりに新シーズン放送決定！主演・松重豊「諸事情により続投します」 | RBB TODAY
ドラマ『孤独のグルメ』約3年半ぶりに新シーズン放送決定！主演・松重豊「諸事情により続投します」

『孤独のグルメ Season11』Ⓒテレビ東京
  • 『孤独のグルメ Season11』Ⓒテレビ東京

　4月3日深夜24時12分から、松重豊主演のグルメドキュメンタリードラマ『孤独のグルメ Season11』（テレビ東京系）の放送が決定した。

　同作は原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気コミックをもとにドラマ化 。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた飲食店にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマだ。

　2012年の深夜にひっそりと放送をスタートし早14年、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に「食のドラマ」があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきた。

　2025年には松重自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、国内外で大ヒットを記録した。また韓国では、同作をきっかけに「孤食」を単なる「独りで食べる飯」ではなく、「独りで自由気ままに食を楽しむ至福の時間」と捉えるなど食文化に影響を与える社会現象に発展しており、海を越えて愛される作品となっている。

　今回、レギュラーSeasonとしては2022年10月に放送されたSeason10以来、約3年半ぶりの新Seasonとなる。

　松重は「シリーズも10回を数え、スピンオフの『それぞれの孤独のグルメ』もやったうえで、昨年『劇映画 孤独のグルメ』の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します。運命に抗うことなく受け入れること。目の前に出された料理を食べ切ること。これも人生なのだ。いや、こういう人生だったのだ…。シーズン11、やります」とコメントした。

　テレビ東京ドラマ制作部の小松幸敏プロデューサーは、「放送開始から14年と人気も認知も増し、撮影中に沢山の声援を頂く中で、『いつから放送ですか？』と聞かれることも多々ありました。情報解禁前は濁してお返事しかできませんでしたが、お待たせしました！約3年半ぶりのレギュラーSeasonですが、『気負わず』『変わらず』ただただ美味しいグルメを探求し12話を走り切ります。『ふらっと QUSUMI』も3年半ぶりに帰ってきます。久住先生が何を選び、何を食べるかも是非お楽しみに！」とコメントを寄せている。

　同作の放送決定を記念して、Blu-ray&DVD BOXの特典映像として収録されている「孤独のグルメ Season10」のメイキングコンテンツなどが、TVerほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開される。また、新Season放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信予定だ。

　同作は4月3日より、毎週金曜深夜24時12分から24時52分まで、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送で放送される。各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信されるほか、広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信も行われる。


《アルファ村上》

