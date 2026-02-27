SHINee・オンユ、新アルバムでさらなる音楽的成長を証明…『TOUGH LOVE』プレビュー映像公開！ | RBB TODAY

SHINeeのオンユがアルバムプレビューを公開し、カムバックへの期待を高めている。

オンユは2月26日、公式YouTubeチャンネルを通じて5thミニアルバム『TOUGH LOVE』のプレビュー映像を披露した。

映像には、愛の多様な側面を表現したコンセプトフォトの撮影現場とともに、今作に収録される全5曲の音源の一部が収められ、五感を刺激する内容となっている。

プレビューによると、本作にはミニマルなビートにオンユの感性的なボーカルが重なるR&B『Dot dot dot (...)』をはじめ、重厚なベースとグルーヴィーなリズムが郷愁を誘う『Flex on me』、深みのあるサウンドの中に冷涼な感情線が残像を残す『Lie』、そして爆発的なドロップと高揚感のあるビートを逆説的に配した『X, Oh Why?』が収録される。

（画像＝GRIFFINエンターテインメント）

特に、アルバムと同名の表題曲『TOUGH LOVE』は、オンユ自身が作詞・作曲の双方に参加した一曲だ。高い完成度を追求するため、海外の著名なクリエイター陣と直接対面して濃密なコラボレーションを重ねた。この楽曲は、彼の音楽的領域が国内に留まらず、グローバルに拡張されたことを証明する一作となる展望だ。

5thミニアルバム『TOUGH LOVE』は、ありふれたラブストーリーから脱却し、私たちが直面する「愛の多様な断面」を一冊の小説のように編み上げている。オンユは作詞に加え、デビュー後初めて作曲にも名を連ねており、アーティスト兼プロデューサーとしての存在感をさらに確固たるものにすると期待されている。

オンユの5thミニアルバム『TOUGH LOVE』は、3月9日18時に各種音源サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

