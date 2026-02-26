 CANDY TUNE、タイ・バンコク舞台の初写真集が発売決定！「いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんで」 | RBB TODAY
CANDY TUNE、タイ・バンコク舞台の初写真集が発売決定！「いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんで」

『CANDY TUNE 3rdAnniversary写真集（仮）』（C）宝島社
　7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEの結成3周年を記念した初の写真集（宝島社）が、4月22日に発売される。これに先駆け、2月26日10時より予約受付が開始された。

　2024年にリリースされた「倍倍Fight!」がTikTokの人気曲ランキングで10週連続1位を獲得したCANDY TUNE。写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われた。

　グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー間だからこそ見られる表情や仲むつまじい写真を堪能できる。美しいタイの民族衣装や、アイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができない姿が詰まっている。

　メンバーはコメントで「CANDY TUNEとして写真集を発売させていただけることをとても嬉しく思います！タイでの撮影は、開放感のある景色や空気のなかで、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたら嬉しいです！！」と述べた。

　発売記念イベントの開催も決定した。5月8日にHMV&BOOKS SHIBUYA、5月9日に三省堂書店名古屋本店、5月10日に梅田 蔦屋書店で実施される。

　イベント特典は抽選制となっており、1冊券はお見送り会とサインなし写真集1冊。3冊券はスマホで10秒間グループショット動画撮影とランダムチェキ風ステッカー1種、サインなし写真集3冊。5冊券は指定メンバー2ショットチェキ撮影と指定メンバーサイン入り写真集1冊、指定メンバートレカ、サインなし写真集4冊が用意されている。

　ネット書店特典として、Amazonではサイン入りチェキ風シール（抽選35名）、楽天ブックスではサイン入りトレカ（抽選70名）または集合ポストカード、セブンネットショッピングでは折り目なしポスターB2サイズが提供される。

　CANDY TUNEは、アソビシステムが手掛けるアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より2023年3月14日にデビューした7人組グループ。メンバーは、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏。2024年にリリースされた楽曲「倍倍Fight!」がTikTokで注目を集めた。2025年12月31日には「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、2026年6月5日・6日には日本武道館にて、3周年を記念したライブ「CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026」の開催を予定している。


CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集(仮)
￥3,850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【Amazon.co.jp限定】1st LIVE FILM at 幕張イベントホール CANDY TUNE 2nd ANNIVERSARY TOUR 2025「CANDY CANDY PARTY」 (Blu-ray) - CANDY TUNE (スリーブケース付)
￥6,419
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

