前田敦子、Tシャツ姿で美脚スラリ！約14年ぶり写真集より最新カット公開 | RBB TODAY

13日に発売された前田敦子の写真集『Beste』（講談社）より、最新の中面カットが公開された。

今回披露されたのは、オーストリア・ウィーンにある、歴史的建造物を改築したラグジュアリーホテルで撮影されたカット。ベッドに腰掛け、窓から差し込む光の中で物憂げな表情を浮かべる姿が印象的な一枚だ。

同作は2012年以来、実に約14年ぶりとなる写真集だ。AKB48の「絶対的センター」と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。昨年、芸能活動20周年を迎え、「これが最後」と語るメモリアルな一冊となっている。

撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編を丁寧に撮り下ろしている。テーマは、30代女性の「大人の恋」。心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指し、「こんな恋がしてみたい」と思えるような仕上がりになっているという。凛とした美しさや、愛する人との夢のような時間と現実の間で揺れ動く切ない表情が、ウィーンの光の中に映し出されている。