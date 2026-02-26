櫻坂46 四期生による新曲『光源』MVが28日に公開！同時に先行配信もスタート | RBB TODAY

28日0時、櫻坂46四期生による新曲「光源」のミュージックビデオが公開される。同時刻に、ストリーミングとダウンロードの先行配信も開始される。

櫻坂46「光源」

同楽曲は、3月11日リリースの14thシングル「The growing up train」に共通カップリング曲として収録される。共通カップリング曲であることはすでに発表されていたが、四期生による楽曲であることが今回初めて明らかとなった。

櫻坂46の四期生は2025年4月に加入。11月からは乃木坂46の六期生、日向坂46の五期生と共に3グループ合同でのライブ公演「新参者二○二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za」を実施し、全10公演を完遂した。さらに、14thシングルの表題曲「The growing up train」には、浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が選抜入りを果たした。

14thシングル「The growing up train」は、3月11日に発売。初回仕様限定盤はTYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-Dの4形態で各2,000円（税込）、通常盤はCDのみで1,200円（税込）となっている。なお、4月11日と12日には、MUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が開催される予定だ。