 櫻坂46 四期生による新曲『光源』MVが28日に公開！同時に先行配信もスタート | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

櫻坂46 四期生による新曲『光源』MVが28日に公開！同時に先行配信もスタート

エンタメ その他
注目記事
櫻坂46
  • 櫻坂46
  • 櫻坂46「光源」

　28日0時、櫻坂46四期生による新曲「光源」のミュージックビデオが公開される。同時刻に、ストリーミングとダウンロードの先行配信も開始される。

櫻坂46「光源」

　同楽曲は、3月11日リリースの14thシングル「The growing up train」に共通カップリング曲として収録される。共通カップリング曲であることはすでに発表されていたが、四期生による楽曲であることが今回初めて明らかとなった。

　櫻坂46の四期生は2025年4月に加入。11月からは乃木坂46の六期生、日向坂46の五期生と共に3グループ合同でのライブ公演「新参者二○二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za」を実施し、全10公演を完遂した。さらに、14thシングルの表題曲「The growing up train」には、浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が選抜入りを果たした。

　14thシングル「The growing up train」は、3月11日に発売。初回仕様限定盤はTYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-Dの4形態で各2,000円（税込）、通常盤はCDのみで1,200円（税込）となっている。なお、4月11日と12日には、MUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が開催される予定だ。


櫻坂46・藤吉夏鈴、『B.L.T.』初のソロ表紙！卒業控える同期・武元唯衣への想い語る | RBB TODAY
画像
藤吉夏鈴が初ソロ表紙を飾る「B.L.T.4月号」に出演者のグラビアやインタビューが掲載されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/26/244463.html続きを読む »

櫻坂46、過去最大規模の全国ツアーファイナルが映像化決定！5周年記念ライブの新ビジュアルも公開 | RBB TODAY
画像
櫻坂46の全国ツアー最終公演を収録した映像作品が4月8日発売決定。ドーム5公演26万人動員の最大規模で、完全生産限定盤も用意されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/20/244242.html続きを読む »


B.L.T. 2026年3月号 [雑誌]
￥1,430
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

The growing up train (TYPE-D) - 櫻坂46 (特典なし)
￥1,718
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【Amazon.co.jp限定】櫻坂46写真集　櫻撮VOL.01　Amazon限定カバーVer.
￥2,640
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

櫻坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top