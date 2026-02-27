MOMOLAND、ホワイトデーに日本ファンミーティング開催！キャンディのように甘い時間をプレゼント | RBB TODAY

ガールズグループMOMOLAND（モモランド）が、日本のファンと再会する。

MOMOLANDは、3月14日に東京・新宿パークタワーホールでファンミーティング『Happy White Spring Day』を開催する。

今回のファンミーティングはホワイトデーに合わせ、ファンにキャンディのような甘い時間と忘れられない春の日の思い出をプレゼントしたいというメンバーたちの想いが込められた。今年初となる日本ファンミーティングという点で、より一層期待が高まっている。

ファンの熱い声援に応え、午後2時と午後6時の計2回公演で行われる今回のファンミーティングは、タイトルである『Happy White Spring Day』にふさわしく、MOMOLAND特有の明るくポジティブなエネルギーで満たされる見通しだ。

また、MOMOLANDは長い間待ちわびていた日本のファンのために、これまで以上に近くで触れ合える充実した構成を準備中だ。彼女たちらしい親しみやすい魅力を通じ、現場の熱気を高める多彩なステージで、ファンに忘れられない思い出をプレゼントする計画だ。

なお、MOMOLANDの日本ファンミーティング『Happy White Spring Day』は、変わらぬグローバルな人気を証明すると同時に、日本活動の本格的な始動を知らせる契機になるものと期待されている。

