なみだ色の消しごむ・滝口愛奈、“同棲1年目”の日常をグラビアで表現！最新デジタル写真集が本日リリース | RBB TODAY

26日、アイドルグループ・なみだ色の消しごむの滝口愛奈のデジタル限定写真集『Always with you』（ワニブックス）がリリースされた。
同作は「同棲1年目」をテーマに撮影された。寝起きのようなシチュエーションや、料理を振る舞っている様子など、自然体な可愛らしさが詰まった1作に仕上がっている。ピンクの水玉柄や水色のストライプ柄といった爽やかな水着に身を包んだフレッシュな姿も収録されている。
滝口は「一つの作品で5着も水着を着させていただけたのは初めてでした！ 見応えたっぷりだと思うので、満足いただけるはずです！それぞれガラリと変わるシチュエーションや表情に、キュンとなってくれたら嬉しいです」とコメントした。
滝口は千葉県出身の9月30日生まれ。身長157cm、血液型O型。2023年7月に結成したアイドルグループ「なみだ色の消しごむ」の初期メンバーで水色担当。2025年2月のグラビアデビュー以降、様々なグラビア誌に出演中。2025年12月29日にはKanadevia Hallでグループ最大規模のワンマンライブを開催した。2026年3月29日には品川グランドホールにて新体制お披露目公演の開催が決定している。
ライブアイドル「なみだ色の消しごむ」メンバーが初水着 | RBB TODAY
2024年、ライブアイドル界で最もブレイクしたと言われるグループ「なみだ色の消しごむ」。その中心メンバーである滝口愛奈が、26日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社／以下同）に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/26/226786.html続きを読む »
なみだ色の消しゴム・滝口愛奈、爽やか水着の無防備ショット！クビレあらわな誌面カット公開 | RBB TODAY
滝口愛奈がヤングチャンピオン烈に初登場し、水着姿を披露。2025年から本格的にグラビア活動を開始予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/16/241034.html?from=image-page-title&utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_1RK7BAE0続きを読む »