なみだ色の消しごむ・滝口愛奈、“同棲1年目”の日常をグラビアで表現！最新デジタル写真集が本日リリース | RBB TODAY

26日、アイドルグループ・なみだ色の消しごむの滝口愛奈のデジタル限定写真集『Always with you』（ワニブックス）がリリースされた。

（書影）滝口愛奈さんのデジタル限定写真集『Always with you』

同作は「同棲1年目」をテーマに撮影された。寝起きのようなシチュエーションや、料理を振る舞っている様子など、自然体な可愛らしさが詰まった1作に仕上がっている。ピンクの水玉柄や水色のストライプ柄といった爽やかな水着に身を包んだフレッシュな姿も収録されている。



滝口愛奈 デジタル限定写真集『Always with you』（C）ワニブックス



滝口は「一つの作品で5着も水着を着させていただけたのは初めてでした！ 見応えたっぷりだと思うので、満足いただけるはずです！それぞれガラリと変わるシチュエーションや表情に、キュンとなってくれたら嬉しいです」とコメントした。

滝口は千葉県出身の9月30日生まれ。身長157cm、血液型O型。2023年7月に結成したアイドルグループ「なみだ色の消しごむ」の初期メンバーで水色担当。2025年2月のグラビアデビュー以降、様々なグラビア誌に出演中。2025年12月29日にはKanadevia Hallでグループ最大規模のワンマンライブを開催した。2026年3月29日には品川グランドホールにて新体制お披露目公演の開催が決定している。