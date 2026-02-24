“高学歴グラドル”佐野なぎさ、初めてのTバック＆手ブラに挑戦した1st写真集が発売決定！ | RBB TODAY

4月22日、グラビアアイドル・佐野なぎさの1st写真集『なぎさの初めて』（KADOKAWA）が発売される。今回、同作発売に伴い先行カットが公開された。

佐野なぎさ 1st写真集『なぎさの初めて』（C）KADOKAWA （C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

佐野は立命館大学卒業の知性とIカップの魅力的なスタイルを併せ持ち、同作ではこれまで封印してきた“初めて”を数多く公開している。同作について佐野は「“初めて”をたくさん詰め込んだ一冊。初めての手ブラにも挑戦し、今の自分にしか残せないものを残す!という強い気持ちで臨みました」と語っている。

写真集では、佐野のチャームポイントであるIカップをアップで捉えた写真を多く掲載。さらに、これまでバックショットを見せてこなかった佐野がTバックに初挑戦したほか、全裸の大胆カットも収録されている。

撮影は、佐野が初めて訪れたというインドネシア・バリ島で行われた。水平線が広がるクタビーチへアクセスしやすいリゾートホテルや、熱帯雨林を望むインフィニティプール付きヴィラを貸し切り、ロケが敢行された。

先行カットとして公開されたのは、ホワイトのランジェリー、真っ赤なランジェリー、ドット柄のボディスーツ＆Tバック、花柄のワンピース、お尻がのぞく紫のランジェリー、キャビンアテンダント風のコスプレの6点。そのほか、入浴シーンや猫のコスプレなど、彼女が見せる“初めて”が詰まった構成となっている。

佐野なぎさ 1st写真集『なぎさの初めて』（C）KADOKAWA （C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

佐野なぎさ 1st写真集『なぎさの初めて』（C）KADOKAWA （C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

表紙には、これまで着用したことがないという黄色の水着姿を採用。美しいボディラインとともに、キリッとした表情でこちらを見つめる視線が印象的な一枚だ。同作では、初となるエッセイにも挑戦している。

【Amazon.co.jp 限定特典】（C）KADOKAWA（C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

【セブンネットショッピング限定特典】（C）KADOKAWA（C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

【楽天ブックス限定特典】（C）KADOKAWA（C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

Amazon、セブンネットショッピング、楽天ブックス、TSUTAYA EBISUBASHI（大阪）では限定生写真付きの特典を用意。高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時発売される。

また、発売記念イベントとして4月25日に都内で、5月9日に大阪で「お渡し会」を実施。加えて、大阪のTSUTAYA EBISUBASHIでは4月22日10時から5月10日までの期間、写真集のパネル展が開催され、展示パネルの中からサイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも行われる。

大阪【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】（C）KADOKAWA（C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

【電子版】（C）KADOKAWA（C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

同作発売にあたり、佐野は 「この度、ずっと夢だった写真集を出すことができました。この写真集は、佐野なぎさとして「初めて」をたくさん詰め込んだ一冊です。初めての手ブラにも挑戦し、「今の自分にしか残せないものを残す!」という強い気持ちで臨みました。初めての海外ロケで素敵なロケーションの中、これまでには見せたことのない表情や、少し背伸びをした大人な一面、そして等身大の素の私まで、ひとつひとつ丁寧に挑戦しました。この一冊を通して、佐野なぎさの「初めて」を一緒に感じてもらえたら嬉しいです。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。たくさんの方に「なぎさの初めて」が届きますように。」とコメントを寄せている。

佐野は、大阪府出身の25歳。立命館大学卒業。「グラビアン魂アワード2025」にてリリー・フランキー大賞を受賞。キャッチコピーは新時代グラビアスター「Iカップの“かしこボディ”」。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、DVD・雑誌・テレビ・ラウンドガールなどマルチに活躍中。趣味は旅行、特技はダンス。