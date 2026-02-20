「ラブライブ！」声優・坂倉花、大阪・京都・奈良・宮古島で修学旅行！1st写真集タイトル＆表紙公開 | RBB TODAY

4月3日に発売される、『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚冬毬役などで知られる声優・坂倉花の1st写真集（KADOKAWA）のタイトルが『Blooming』に決定し、あわせて書影カットが公開された。

タイトル『Blooming』には、「これからも自分らしく咲いて、みなさんの笑顔もいっぱい咲かせていきたい！」という坂倉本人の思いが込められている。

同作は、咲きほこる花のように瑞々しく、自然体なカットを多数収録。撮影は大阪、京都、奈良、宮古島で行われ、バリエーション豊かな衣装のほか、コンセプトに合わせた修学旅行生らしい制服姿も披露している。坂倉自身の誕生日に発売される、メモリアルな1冊だ。

ゲーマーズ特典一覧

店舗特典一覧

また、各法人では1冊購入ごとに特典をプレゼント。ゲーマーズではアクリルスタンド＆缶バッジセット（有償特典）をはじめ、限定絵柄ランダムブロマイド（全3種）や複製サイン入りブロマイドを用意。アニメイト、Amazon、楽天ブックス、セブンネット、HMV、タワーレコードでも、それぞれ異なる限定絵柄ブロマイド（各法人1～3種）が特典となる。なお、特典は店舗ごとに無くなり次第終了する。