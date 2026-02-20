 「ラブライブ！」声優・坂倉花、大阪・京都・奈良・宮古島で修学旅行！1st写真集タイトル＆表紙公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

「ラブライブ！」声優・坂倉花、大阪・京都・奈良・宮古島で修学旅行！1st写真集タイトル＆表紙公開

エンタメ その他
注目記事
書影カット／坂倉花1st写真集『Blooming』（C）KADOKAWA
  • 書影カット／坂倉花1st写真集『Blooming』（C）KADOKAWA
  • ゲーマーズ特典一覧
  • 店舗特典一覧

　4月3日に発売される、『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚冬毬役などで知られる声優・坂倉花の1st写真集（KADOKAWA）のタイトルが『Blooming』に決定し、あわせて書影カットが公開された。

　タイトル『Blooming』には、「これからも自分らしく咲いて、みなさんの笑顔もいっぱい咲かせていきたい！」という坂倉本人の思いが込められている。

　同作は、咲きほこる花のように瑞々しく、自然体なカットを多数収録。撮影は大阪、京都、奈良、宮古島で行われ、バリエーション豊かな衣装のほか、コンセプトに合わせた修学旅行生らしい制服姿も披露している。坂倉自身の誕生日に発売される、メモリアルな1冊だ。

ゲーマーズ特典一覧
店舗特典一覧

　また、各法人では1冊購入ごとに特典をプレゼント。ゲーマーズではアクリルスタンド＆缶バッジセット（有償特典）をはじめ、限定絵柄ランダムブロマイド（全3種）や複製サイン入りブロマイドを用意。アニメイト、Amazon、楽天ブックス、セブンネット、HMV、タワーレコードでも、それぞれ異なる限定絵柄ブロマイド（各法人1～3種）が特典となる。なお、特典は店舗ごとに無くなり次第終了する。


「ラブライブ！」声優・坂倉花、爽やかな制服姿を披露！「遅れてやってきた修学旅行」をコンセプトにした1st写真集が発売決定 | RBB TODAY
画像
坂倉花初写真集は「遅れてやってきた修学旅行」をテーマに大阪京都などで撮影され、多彩な衣装と自然な表情を収めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/13/242251.html続きを読む »

注目の女性声優が美ボディ披露！美人声優のグラビア＆写真集をピックアップ | RBB TODAY
画像
近年、美しいルックスの女性声優が増加し、彼女たちの写真集やグラビアが次々と発売されている。注目の声優たちの作品を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/06/225661.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_GI8QB7IP&utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_52TXQXPP続きを読む »

【デジタル限定】坂倉花 デジタルPHOTOBOOK はじまり
￥770
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【Amazon.co.jp 限定】坂倉花 1st写真集 (特典:限定絵柄ブロマイド付き)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top