 BreakingDownラウンドガール・日南まみ、“大人の余裕”感じるしっとりグラビア！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

BreakingDownラウンドガール・日南まみ、“大人の余裕”感じるしっとりグラビア！

エンタメ グラビア
注目記事
日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 小野たまり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 小野たまり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫
  • Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

　20日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、レースクイーン、さらにBreakingDownのラウンドガールとしても活躍を続ける日南まみが登場。30歳を迎えた、大人の余裕を感じさせるしっとりとしたグラビアが6ページにわたって展開されている。

日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

　日南は「大きな転機は井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたこと」と語り、その注目度の高さから一気にフォロワーが増えたことを明かした。誌面では、艶やかな表情とともに、現在のグラビアへの熱い思いをインタビューで語っている。

　日南は北海道出身の30歳。2020年にレースクイーンデビューした。2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でメディバンネップリ賞を受賞。2025年よりBreakingDownのラウンドガール「Breaking Girl」としても活躍している。

　現役女子大生の小野たまりが登場。これがグラビアデビューとなる小野はIカップの持ち主。初グラビアならではの初々しい表情を見せながらも、その規格外のプロポーションを水着姿で見せている。 　

小野たまり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

　小野は埼玉県出身の22歳。お嬢様大学に通う現役大学生だ。1stDVD『ミルキー・グラマー』は竹書房より発売中。

　昨年12月に発表された「ミスFLASH2026」グランプリの受賞を記念したソログラビア第1弾として、板野優花が同誌に登場した。宮古島の抜けるような青い空の下、長い手足が印象的な美しいスタイルを披露している。 　

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

　板野は兵庫県出身の32歳。約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始した。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在は大阪府在住でポージングの講師としても活動している。

　Instagramの投稿が「万バズ」して話題を呼んだSakuraも同誌に初登場。現在はジムのパーソナルトレーナーとして活動する傍ら、本格的にグラビアにも挑戦していくという。Sakuraは「何もしないと痩せてしまう」と語り、今回の撮影のために食事を増やして作り上げた、健康的かつ女性らしいボディを6ページにわたって見せつけている。インタビューではSNS投稿における工夫についても語っている。

Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

　Sakuraは神奈川県出身の27歳。ヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンをおこなうフィットネストレーナーだ。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、グラビアデビューを果たした。


ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナ、エキゾチックな美しさ！水着姿で表紙に登場 | RBB TODAY
画像
虹咲カリナの初表紙巻頭グラビア特集で、18歳の多彩な魅力を10ページにわたり披露している
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/20/242597.html続きを読む »

人気インフルエンサー・ときちゃん、セクシーランジェリーで圧巻ヒップ！温泉旅館を舞台にグラビア披露 | RBB TODAY
画像
温泉旅館を舞台に大人の雰囲気と日本酒を楽しむグラビアを公開、醸し出す魅力的な姿が描かれている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/19/242480.html続きを読む »

週刊FLASH（フラッシュ） 2026年2月3日号（1800号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

GALS PARADISE 2021 レースクイーンデビュー編
￥1,199
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top