折原みか、過去最大露出となるハイレグ＆Tバック姿を披露！15年ぶりにグラビア写真集を発売 | RBB TODAY

28日、折原みかの15年ぶりとなる復活写真集『2025年のおりりん』（小学館）が発売される。

『2025年のおりりん』©小学館 撮影・西條彰仁

sabraなど数々のグラビア誌で大人気を誇った「おりりん」こと折原みかが、決意の過去最大露出でグラビアに復活する。 同作はデジタル写真集だ。 2025年11月28日に42歳を迎えるにもかかわらず、20代の頃より磨きのかかったスレンダーボディを披露。 極小ランジェリーを極限まで外し、ハイレグ&Tバックで挑発する。 140ページ超の大ボリュームでお届けするメモリアルな永久保存版だ。

同作の発売を記念し、11月16日14時から発売記念イベントも開催される。 会場は東京都港区赤坂のブックリスタで、イベント参加券付きのReaderStore限定特典動画付きデジタル写真集『2025年のおりりん』が対象作品となる。

折原は千葉県出身の42歳。16歳で芸能界デビュー。“おりりん”の愛称でバラエティーなどのテレビ出演をはじめ映画、ドラマ、ラジオやCDなど幅広く活動。今回、13年ぶりのグラビア、写真集としては15年ぶりの復活を果たした。