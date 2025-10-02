 福井梨莉華、グラビア1周年報告！「これからも頑張ります」 | RBB TODAY
福井梨莉華、グラビア1周年報告！「これからも頑張ります」

福井梨莉華（福井梨莉華公式Xより）※所属事務所に掲載許可をもらってます
　9月30日、福井梨莉華が自身の公式Xを更新。グラビア活動開始から1周年を迎えたことを、懐かしいオフショットと共に報告した。

　福井は1年前の2024年9月30日に発売された『週刊プレイボーイ』（集英社）の撮影オフショットを公開。撮影の裏側を捉えた3枚の写真は、晴天のビーチで元気いっぱいのダブルピースを見せる青い水着姿、堤防で物憂げな表情を浮かべる姿、そして室内でチェック柄の水着をまとい、リラックスした様子で撮影に臨む姿など、福井の様々な魅力が垣間見える内容となっている。

　福井は投稿で「気づけばグラビア1周年記念」と切り出し、続けて「2024.9/30に発売された #週刊プレイボーイ さんから懐かしのオフショットを」と写真について説明。最後には「いつも応援、ありがとうございます！ 沢山食べて、元気に、これからも頑張ります」と、ファンへの感謝と今後の抱負を述べた。

　この投稿には、ファンから「1周年おめでとう」「グラビア続けてくれてありがとう！」「これからも健康的にグラビアを続けられますように…！」「週プレさんで梨莉華さんのグラビアを拝見したときは、本当に衝撃的でした！」など、祝福や感謝のコメントが寄せられている。

※福井梨莉華、グラビア1周年を報告した投稿（福井梨莉華の公式Xより）


《平木昌宏》

