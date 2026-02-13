 2.5次元モデルのあまつまりな、曲線美際立つ大胆ショット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

2.5次元モデルのあまつまりな、曲線美際立つ大胆ショット公開

エンタメ ブログ
注目記事
あまつまりな（写真はあまつまりなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • あまつまりな（写真はあまつまりなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • あまつまりな（写真はあまつまりなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　2.5次元モデルのあまつまりなが、12日までに自身のインスタグラムを更新。撮影会の写真を公開し、完成度の高いビジュアルが話題となっている。

あまつまりな（写真はあまつまりなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　投稿されたカットでは、壁にもたれかかるようなポーズで、ブルーの小さなリボンがアクセントになった上下黒のランジェリーに、黒のヘッドドレスを合わせたコーディネートを披露。しなやかな曲線美が際立つ、大胆さの中に世界観を感じさせる一枚となっている。

　あまつは「Pharfaite撮影会で撮影していただいたお写真🎶」とコメント。抜群のビジュアルにファンからは、「美しすぎる」「いいアングルで最高です」「すっごく素敵です」といった声が寄せられている。


2.5次元モデル・あまつまりな、セクシーすぎるボディスーツ姿！本人史上最大露出に挑戦した5th写真集が発売決定 | RBB TODAY
画像
あまつまりなの5冊目写真集はタイで昼と夜の二面性を表現し、大胆衣装や肌見せを敢行。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/16/242419.html続きを読む »

あまつまりな、キワどすぎる“ハイレグ水着”を完璧着こなし「芸術的な美しさ」「女神の尻が最高に素敵」 | RBB TODAY
画像
あまつまりなが9日、自身のインスタグラムを更新。そこで披露した水着姿が注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/10/227874.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_18BCN5KZ続きを読む »

あまつまりな　幻想曲は密やかに (アサ芸Secret！デジタル写真集)
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
あまつまりな5th写真集
￥3,520
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top