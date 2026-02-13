2.5次元モデルのあまつまりな、曲線美際立つ大胆ショット公開 | RBB TODAY

2.5次元モデルのあまつまりなが、12日までに自身のインスタグラムを更新。撮影会の写真を公開し、完成度の高いビジュアルが話題となっている。
投稿されたカットでは、壁にもたれかかるようなポーズで、ブルーの小さなリボンがアクセントになった上下黒のランジェリーに、黒のヘッドドレスを合わせたコーディネートを披露。しなやかな曲線美が際立つ、大胆さの中に世界観を感じさせる一枚となっている。
あまつは「Pharfaite撮影会で撮影していただいたお写真🎶」とコメント。抜群のビジュアルにファンからは、「美しすぎる」「いいアングルで最高です」「すっごく素敵です」といった声が寄せられている。
