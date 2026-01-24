福井梨莉華、変形水着で美バスト＆くびれ披露！デジタル写真集が本日発売 | RBB TODAY

24日、女優でグラビアアイドルの福井梨莉華のデジタル写真集「SPA!デジタル写真集 福井梨莉華『福を呼ぶ神ボディ』」（扶桑社）が発売された。あわせて、誌面カットが公開された。
福井は岐阜県出身の21歳。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』『おいち不思議がたり』（NHK総合）、映画『ソーゾク』などで女優として活躍している。2024年からグラビアで各誌の表紙を飾り、1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）も発売中だ。
同作には多幸感あふれるグラビアカットが収録されており、その一部が公開された。 表紙には、ニット素材の被り物をつけて微笑むカットが採用されている。誌面では赤いチェック風のワンピースドレス姿で清楚な雰囲気を漂わせる一方、水着パートではビキニ姿でグラマラスなボディを披露している。 また、ツバメ柄のレオタード風水着など、ラッキーモチーフがちりばめられた構成となっている。
