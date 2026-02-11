木崎ゆりあ、30歳の節目に写真集発売決定！約9年ぶりのグラビアに挑戦 | RBB TODAY

3月25日、元AKB48および元SKE48の木崎ゆりあの3冊目となる写真集『アップデート中』（扶桑社）が発売される。

木崎は2009年にSKE48に加入し、2014年にAKB48へ移籍。卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている。同作は2月11日に30歳の誕生日を迎える本人のアニバーサリー写真集として企画された。



木崎ゆりあ(C)扶桑社／撮影：前 康輔

グラビアは2017年に発売した2冊目の写真集以来9年ぶり。俳優として、新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、まだ人生で一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行。ノスタルジックな街並みと、活気あふれる人々の日常が交錯する環境の中で、より自然体な姿をカメラの前で披露している。



木崎ゆりあ(C)扶桑社／撮影：前 康輔

タイトルの「アップデート中」は、30歳という人生の節目を迎え、新たなステージへと踏み出すこの瞬間の目撃者になってほしいという願いを込めた。タイトルの字体は木崎ゆりあ本人のデザインとなっている。

木崎ゆりあは「この度、ありがたい事に3冊目の写真集「アップデート中」の販売が決定しました！卒業以来、9年ぶりのグラビア撮影にちょっとドキドキしながら、ベトナム ハノイの街で素敵なチームと撮影出来てとってもナチュラルな1冊になりました。活動を始めたのは13歳、あっという間に30歳です。そんな大人になった姿を、それはもう包み隠さず、素をたっぷり詰め込みました。常にアップデート中の木崎ゆりあをぜひご覧ください！」とコメント。



木崎ゆりあ(C)扶桑社／撮影：前 康輔

また、3冊目の写真集発売を記念した予約会・お渡し会イベントの開催が決定。東京・名古屋の2都市にてそれぞれ開催される。



木崎ゆりあ(C)扶桑社／撮影：前 康輔

発売記念予約特典会は2月28日に名古屋・ジュンク堂名古屋店、3月1日に東京・芳林堂書店高田馬場店で実施。発売記念写真集お渡し会は3月28日に名古屋・ジュンク堂名古屋店、3月29日に東京・書泉グランデで開催される。

イベントの詳細、および特典内容は後日発表となる。