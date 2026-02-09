 生田絵梨花、全国5都市6公演をめぐるホールツアー開催！本日より会員限定での先行抽選受付が開始 | RBB TODAY
生田絵梨花、全国5都市6公演をめぐるホールツアー開催！本日より会員限定での先行抽選受付が開始

　9日、生田絵梨花が、全国ツアー「Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』~I Know Tomorrow~」の開催を発表した。

　同ツアーは8月26日のLINE CUBE SHIBUYA公演を皮切りにスタート。その後、8月30日に宮城・東京エレクトロンホール宮城、9月13日に大阪・NHK大阪ホール、9月20日に神奈川・よこすか芸術劇場、9月22日に愛知・愛知県芸術劇場 大ホールを巡り、ツアーファイナルとなる10月14日の東京・NHKホール公演まで、全国5都市で計6公演を行う。

　生田は4月22日に自身初となる1stフルアルバムをリリース予定であるほか、4月から放送開始のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマも担当する。さらに、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も控えており、俳優とアーティストの両面で活躍の幅を広げている。

　チケット料金は指定席9,000円（税込）となっており、2月9日18時より、ERIKA IKUTA OFFICIAL SITE会員限定での先行抽選受付が開始された。受付期間は2月23日23:59まで。


《アルファ村上》

