山岡雅弥、入浴シーンで大胆“IカップBODY”披露！デジタル写真集誌面カット公開 | RBB TODAY

6日、グラビアアイドル・山岡雅弥のSPA!デジタル写真集「妹のように思ってたのに…」の発売を記念し、誌面カットが公開された。
同作が描くのは、「妹のように思っている後輩」と仕事終わりに一杯、そんな何気ない夜から始まる、胸がざわつく物語。Barで飲み明かし、酔いつぶれる後輩の姿に、ふいに距離が縮まっていく“あの瞬間”が、グラビアカットで表現されていく。
今回公開されたカットでは、カウンターでグラスを前にうつろな目を向ける後輩の姿や、着ていたニットを脱ぎ捨てるような大胆な仕草も。見ないふりをしてきた“女性としての一面”が、今夜はどうしても視界から外せなくなる緊張感が漂う。さらにIカップBODYが見どころの入浴シーンも収録。湯気の中で見せる表情からは、普段とは違う無防備さがにじみ出る。
山岡は2004年、福岡県生まれ。レスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8に入った経歴を持ち、2021年にはミスヤングマガジン賞を受賞した。
山岡雅弥、鍛えられた“美ヒップ”披露！妄想デートグラビアに初挑戦 | RBB TODAY
週刊SPA!創刊37年記念号で、レスリング実績を持つ山岡雅弥が妄想デート企画でグラビア初挑戦。現役風俗嬢るるたんやアイドル水野瞳も登場し、話題の企画が展開されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/11/239405.html続きを読む »
元レスリング全国ベスト8・山岡雅弥、逆三角形に引き締まった“ハツラツボディ”を披露 | RBB TODAY
山岡雅弥のデジタル写真集「ハツラツボディ」が公開され、スポーツ経験を生かした健康的な魅力と元気な姿が楽しめる内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/16/233438.html続きを読む »