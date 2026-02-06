山岡雅弥、入浴シーンで大胆“IカップBODY”披露！デジタル写真集誌面カット公開 | RBB TODAY

6日、グラビアアイドル・山岡雅弥のSPA!デジタル写真集「妹のように思ってたのに…」の発売を記念し、誌面カットが公開された。



撮影：中山雅文 ヘアメイク：氏川千尋 スタイリング：毛塚由恵

同作が描くのは、「妹のように思っている後輩」と仕事終わりに一杯、そんな何気ない夜から始まる、胸がざわつく物語。Barで飲み明かし、酔いつぶれる後輩の姿に、ふいに距離が縮まっていく“あの瞬間”が、グラビアカットで表現されていく。



今回公開されたカットでは、カウンターでグラスを前にうつろな目を向ける後輩の姿や、着ていたニットを脱ぎ捨てるような大胆な仕草も。見ないふりをしてきた“女性としての一面”が、今夜はどうしても視界から外せなくなる緊張感が漂う。さらにIカップBODYが見どころの入浴シーンも収録。湯気の中で見せる表情からは、普段とは違う無防備さがにじみ出る。



山岡は2004年、福岡県生まれ。レスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8に入った経歴を持ち、2021年にはミスヤングマガジン賞を受賞した。